O programa "Cria Forma" foi lançado nesta terça-feira (24/9) pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). O projeto oferece 43 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação em Cultura e Turismo. A iniciativa possui convênios com a plataforma de educação profissionalizante Leveduca, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IF Sul de Minas), o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e a Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop).

Em parceria com o IF Sul de Minas, o programa também oferecerá cursos como "Formatação e Comercialização de Roteiros", "Marketing Digital em Turismo" e "Inglês Aplicado a Serviços Turísticos". Para essas opções, as inscrições vão até este domingo (29/9). Outras áreas, como afroturismo e afromineiridades, terão edital lançado em outubro.

Os interessados em participar devem ter idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental completo e residir em Minas Gerais. Todas as modalidades são em formato EaD e possuem carga horária de 40 horas, além de intérpretes de Libras e atendimento especializado. A seleção dos participantes é feita por sorteio eletrônico.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Minas, Leônidas de Oliveira, os cursos relacionados ao patrimônio histórico, paisagens, técnicas de criação de rotas e idiomas são fundamentais para a internacionalização do estado. Ele afirma que o intuito do Cria Forma é justamente apostar na formação técnica das pessoas, gerando, consequentemente, emprego e promovendo o empreendedorismo. "Em Minas, não se faz turismo sem cultura, que é a verdadeira força na experiência de conhecer lugares e pessoas."

Bolsa de Estudo

O programa de capacitação também disponibilizará 30 mil bolsas de estudo em parceria com a Leveduca. A plataforma é originalmente paga, mas oferece cursos gratuitos por meio do Cria Forma.

As vagas estão distribuídas por cursos como Camareira, Atendimento Acessível em Libras, Recepcionista, Inglês Básico para Hotelaria, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 9 de outubro.

Iepha-MG

A Secult também oferecerá 6 mil vagas de qualificação em parceria com o Iepha-MG. Todos os cursos serão online, com duração de duas horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. As capacitações oferecidas estão disponíveis no site do instituto.

Conservação e reparo

Já estão abertas as inscrições para dois cursos técnicos em Conservação e Restauro promovidos pela Faop. Um deles é realizado diretamente pela instituição e oferece 40 vagas, sendo 20 para o período da manhã e 20 para a noite. As inscrições podem ser feitas até este domingo (29), no site da Faop.

Aos interessados em se candidatar, é necessário ter ensino médio completo ou estar cursando o 2º ano da escolaridade. As aulas são presenciais, em Ouro Preto, e incluem conteúdos teóricos e práticos. A formação completa dura dois anos e meio.

Outras oportunidades

Além disso, a Secult-MG oferece um catálogo de mais de 170 cursos gratuitos, com bolsa-auxílio para transporte e alimentação, na área de turismo, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), como parte de seu programa “Minas Forma”. As aulas são ministradas pelo Senac-MG, de forma presencial.

A inscrição é feita online, através do site da Sedese-MG. A formação é rápida, com duração máxima de 60 horas, mas os períodos de duração, bem como os prazos de inscrição e locais de aula, variam conforme o curso.