Mulheres interessadas em realizar o curso de capacitação de operação de empilhadeira oferecido pela Coca-Cola já podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário presente no site da empresa. A empresa vai promover, em Itabirito, o curso direcionado a mulheres da cidade. As aulas serão realizadas nos dias 23 e 24 de setembro, das 8h às 17h, na fábrica da empresa em Itabirito, na Região Central de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

São oferecidas 10 vagas e as interessadas precisam ter Ensino Médio Completo, CNH B definitiva e disponibilidade para os encontros presenciais nos dois dias do curso.



O objetivo do projeto é ampliar a colocação de mulheres no mercado de segmentos de bebidas. Ao final do curso, as alunas receberão certificado de qualificação e também terão a oportunidade de cadastrar seus currículos em processos de seleção na própria Coca-Cola FEMSA Brasil.

Serviço

Inscrições são feitas pelo formulário https://forms.office.com/r/wv4nqGHcud

As aulas serão nos dias 23 e 24 de setembro

Horário: 8h às 17h,

Endereço: Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, 9991 - Loja 100 - Itabirito, MG

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice