Hotel em MG oferta 100 vagas de emprego temporário para evento de carros

O Grande Hotel de Araxá, no Alto Paranaíba, está ofertando cerca de 100 vagas de emprego temporário para o Brazil Classics Kia Show 2024. O encontro nacional de carros antigos, que chega à sua 25ª edição, será realizado no hotel entre os dias 4 e 8 de setembro.





Segundo a assessoria do hotel, as oportunidades são destinadas a pessoas maiores de 18 anos, com disponibilidade de horário, sendo que para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem entrar em contato com o estabelecimento via WhatsApp pelo número (34) 3669-7075. "São oportunidades diversas e em vários setores. Não tem prazo para se inscrever, até preencher as vagas", complementou a nota.





Com relação às remunerações das vagas, o Grande Hotel de Araxá informou que as mesmas são compatíveis com o mercado. "Alimentação será na empresa, com uniforme, reembolso de vale transporte e também treinamentos", finaliza a nota.





Os cinco dias do Brazil Classics Kia Show 2024 incluem leilão de automóveis, desfile de carros antigos com premiação por categorias, feira de peças e atividades culturais.





Estrutura do Grande Hotel

Uma das principais atrações do Grande Hotel, que conta com 278 apartamentos, 26 espaços para eventos e quatro espaços gastronômicos, são as águas termais de Araxá, usadas no local para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos.





O hotel onde viveu Dona Beja (personalidade histórica de Araxá) foi construído na década de 1940 e conta com 33,3 mil metros quadrados de construção que estão localizadas no centro de um parque de 450 mil metros quadrados.