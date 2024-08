Uma feira de empregos será realizada, pela rede de supermercados Bretas, nesta quarta-feira (28/8) em diversas cidades do interior de Minas Gerais. Serão ofertadas 150 vagas para os cargos de gerente, encarregado, operador de supermercado, padeiro, açougueiro, operador de câmara fria e fiscal de prevenção de perdas. Para concorrer, é necessário que o candidato possua ensino médio completo e disponibilidade de horário.

As oportunidades são destinadas às cidades de Ipatinga, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Varginha. Os interessados podem comparecer ao Bretas nos endereços de cada cidade (confira abaixo), das 9h às 17h e levar documentos pessoais, cartão de vacina e currículo atualizado.



Dentre os benefícios oferecidos pela rede estão, plano de saúde e dental, seguro de vida, participação nos lucros (PPL) e desconto de 10% em compras nas lojas do supermercado. Além disso, os participantes podem acessar o portal https://cencosudbrasil.gupy. io/ para conferir as oportunidades disponíveis ou cadastrar currículo no banco de talentos, em qualquer momento.

Confira abaixo os endereços do supermercado em cada cidade

Ipatinga Av. Maria Jorge São Sales N°155, Bairro Centro Juiz de Fora Ladeira Alexandre Leonel Nº 200, Bairro Cascatinha Pouso Alegre Rua Santa Catarina Nª 241, Bairro Centro Sete Lagoas Rua Jose Duarte de Paiva N°376, Bairro Centro Varginha Av. Ayrton Senna da Silva Nº 111, Bairro Rezende

Jovem aprendiz

A empresa Localiza&Co também tem oportunidades para o programa de Jovem Aprendiz. A jornada de trabalho é de 4h, no modelo presencial, e o público deve ter idade entre 17 e 21 anos. Também é pré-requisito estar concluindo ou ter terminado o ensino médio, ter conhecimentos básicos em informática e digitação, e não ter sido jovem aprendiz em outra empresa.

Processo seletivo



O processo seletivo contará com testes de raciocínio, fit cultural (alinhamento entre valores da cultura e com a missão da empresa) e teste comportamental. Posteriormente, haverá entrevista com o líder imediato. Os jovens selecionados poderão trabalhar na companhia por um período de até 2 anos. As inscrições podem ser feitas por meio do link.

As vagas são direcionadas a todas as áreas da companhia e dentre os benefícios oferecidos estão: vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub (antigo Gympass) e acesso ao clube de benefícios e descontos Allya.

Serviço

Localiza&Co abre vagas para o Programa Jovem Aprendiz

Carga horária: 4h | Modelo Presencial

Pré-requisitos: os interessados devem ter entre 17 e 21 anos, estar no processo de concluir ou ter terminado o ensino médio, ter conhecimentos básicos em informática e digitação, e não ter sido jovem aprendiz em outra empresa.

Interessados podem ser inscrever por meio do link

Feirão de Empregos Bretas em Minas Gerais

Dia: 28 de agosto

Horário: das 9h às 17h

Cidades: Ipatinga, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Varginha

https://cencosudbrasil.gupy.io/