Foram disponibilizados nesta terça-feira (20/8) os gabaritos preliminares do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Os exames ocorreram nesse domingo (18/8) em todo o território nacional. O certame, também conhecido como "Enem dos concursos", preencherá 6.640 vagas em 21 órgãos de âmbito federal.

Também a partir desta terça os candidatos apresentar recursos relacionados às questões ou aos gabaritos publicados. Os recursos devem ser apresentados no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. O período recursal termina na quarta-feira (21/8).

Veja os Gabaritos:

CNU teve abstenção de 54,12%

No total, 970.037 inscritos realizaram as provas do Concurso Nacional Unificado no último domingo (18/8), conforme as informações finais divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta segunda-feira (19/8).

Com um total de 2,1 milhões de inscritos, a taxa de abstenção atingiu 54,12%. Para aqueles que se inscreveram nas cotas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi inferior, registrando 39,28%.

O Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção do Brasil no CPNU. Ao todo, o DF registrou 195.687 inscritos no concurso. A maior porcentagem de abstenções registrada foi no Ceará. As avaliações ocorreram em todos o país, abrangendo um total de 228 municípios.

Candidatos que não preencheram cartão de resposta serão eliminados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclareceu, na noite desta segunda-feira (19/8), que os candidatos que não preencheram todas as informações pedidas no cartão de respostas do certame serão eliminados.

A decisão contradiz fala da ministra Esther Dweck em coletiva no domingo (18/8). Na ocasião, Dweck havia afirmado que quem não marcou o número do gabarito não seria eliminado e que a Cesgranrio, banca do exame, faria um "esforço enorme" para identificar qual era o gabarito do candidato.

No cartão de resposta do CNU, era necessário, além de assinatura e impressão digital, marcar qual era o caderno de prova e o tipo de gabarito recebido. A prova contava com três gabaritos diferentes mudança na ordem das questões.