Candidatos realizaram as provas do Concurso Nacional Unificado nesse domingo (18/8) em todo o Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclareceu, na noite desta segunda-feira (19/8), que os candidatos que não preencheram todas as informações pedidas no cartão de respostas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão eliminados do certame. A decisão foi comunicada em nota após consulta à banca organizadora e consulta jurídica.

Ainda no domingo (18/8), em coletiva de imprensa, a ministra Esther Dweck havia afirmado que quem não marcou o número do gabarito não seria eliminado e que a Cesgranrio, banca do exame, faria um "esforço enorme" para identificar qual era o gabarito do candidato. No entanto, a nota do MGI voltou atrás na informação e decidiu pela eliminação dos participantes em respeito ao edital.

No cartão de resposta do CNU, era necessário, além de assinatura e impressão digital, marcar qual era o caderno de prova e o tipo de gabarito recebido. A prova contava com três gabaritos diferentes mudança na ordem das questões.