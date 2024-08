Correio Braziliense - Os temas de cada redação dos diferentes blocos do Concurso Nacional Unificado (CNU) causaram apreensão em alguns candidatos. Na saída da primeira parte da prova, Alana Ribeiro, 20 anos, declarou que achou a prova fácil, mas que enfrentou problemas na hora de redigir o texto. “O problema em si foi a redação, para lembrar de tudo que a gente tinha que colocar, lembrar os sinônimos, as regras básicas, a quantidade de linhas. O tema foi tranquilo, mas a questão de conseguir organizar os pensamentos dificulta, porque, mesmo com muita informação, se a gente não souber organizar, não dá em nada e, ainda mais sobre o meio tecnológico. Manter essa linha entre o que se sabe e o que precisa colocar no texto foi bem complicado”, ressalta a jovem, que prestou concurso para nível médio.

Já Thiago Campelo, 21 anos, considerou o nível da prova bom e respondeu com tranquilidade. “Sobre a prova, achei que fosse ser bem mais conteudista, não vou negar. Mas estava super tranquila. As questões bem elaboradas e sobre um tema super importante também. Assim como a redação, trazendo uma problemática muito importante”, finaliza.



Considerações



De acordo com o professor Diogo Alves, doutor em educação, os temas apresentados para o concurso abrangem questões cruciais da atualidade, cada um abordando aspectos relevantes e multifacetados da sociedade brasileira. Abaixo, o especialista em redação de textos, comenta sobre alguns temas e destaca a importância de desenvolvê-los com propriedade, considerando os princípios de coesão e coerência dentro de uma estrutura dissertativa. Os candidatos dos blocos 1 ao 7 fizeram uma questão dissertativa e os do bloco 8, uma redação. Confira os comentários:



Bloco 1



Política urbana e instrumentos do Estatuto das Cidades: este tema envolve a gestão do espaço urbano, a garantia do direito à cidade e a aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades. Discutir a política urbana requer uma análise dos desafios da urbanização desordenada, das desigualdades sociais nas cidades e das soluções propostas pelo Estatuto. Uma redação bem estruturada deve conectar a teoria e a prática, mostrando como os instrumentos legais podem ser utilizados para promover cidades mais justas e sustentáveis.

Bloco 2



SQL e dados: SQL (Structured Query Language) e o gerenciamento de dados são fundamentais em um mundo cada vez mais orientado por informações. Abordar esse tema implica discutir a importância de SQL na manipulação, recuperação e gerenciamento de dados, bem como seu papel na tomada de decisões baseadas em dados. Um texto bem estruturado deve destacar como o domínio de SQL é essencial em diversas áreas, desde a administração pública até o setor privado, e como ele contribui para a eficiência e precisão na gestão de grandes volumes de dados.





Bloco 3

Mudanças climáticas e agricultura: a interseção entre mudanças climáticas e agricultura é um tema de extrema relevância, dado o impacto das atividades agrícolas no meio ambiente e vice-versa. Uma abordagem adequada deve explorar como a agricultura pode se adaptar às mudanças climáticas e como práticas sustentáveis podem mitigar os impactos ambientais. A coerência aqui é essencial para conectar os desafios climáticos com as soluções agrícolas, demonstrando a importância de políticas integradas.

Bloco 4



Mulher grávida e trabalho periculoso: este tema aborda a proteção da saúde da mulher grávida em ambientes de trabalho perigosos, o que envolve questões de saúde pública, direitos trabalhistas e segurança no trabalho. A redação deve discutir as legislações existentes, os riscos específicos para gestantes e as possíveis medidas de proteção. A estrutura dissertativa deve assegurar que cada argumento seja claramente exposto e justificado, culminando em uma conclusão que proponha soluções práticas e viáveis.

Bloco 5



Direitos indígenas: os direitos dos povos indígenas são uma questão central no Brasil, envolvendo a proteção territorial, cultural e os direitos humanos. Abordar esse tema exige uma reflexão sobre as políticas públicas, a luta pela demarcação de terras e o reconhecimento dos direitos culturais. A coesão do texto deve garantir que todos esses aspectos sejam interligados, evidenciando as complexidades e propondo alternativas que respeitem os direitos dos povos originários.





Bloco 6



Deficit e responsabilidade fiscal: o tema de deficit fiscal e responsabilidade fiscal é central para a discussão sobre a sustentabilidade econômica e a gestão das finanças públicas. Abordar esse tema requer uma compreensão das causas do déficit público e das medidas necessárias para garantir a responsabilidade fiscal, evitando crises econômicas e assegurando o equilíbrio das contas públicas. A coesão do texto deve garantir que a análise dos desafios e das soluções propostas esteja bem articulada, culminando em uma conclusão sólida.

Bloco 7



Agentes carcerários e políticas públicas: este tema se concentra nas condições de trabalho dos agentes carcerários e nas políticas públicas que regem o sistema prisional. A abordagem deve considerar tanto os desafios enfrentados pelos profissionais quanto às implicações das políticas públicas na gestão das prisões. A coerência do texto depende da capacidade de articular os problemas e as soluções de maneira que reflitam a realidade do sistema prisional brasileiro.

Bloco 8



Avanço científico e tecnológico para diminuir as desigualdades econômicas: o avanço científico e tecnológico como ferramenta para reduzir desigualdades econômicas é um tema que exige uma análise profunda do impacto da tecnologia na sociedade. A redação deve discutir como inovações tecnológicas podem ser usadas para promover inclusão e equidade econômica. A estrutura dissertativa deve ser bem planejada para mostrar como esses avanços podem ser integrados em políticas públicas que visem à redução das desigualdades.

Na visão de Diogo, a importância de desenvolver esses temas com propriedade é crucial para apresentar um texto que não apenas demonstre conhecimento, mas também capacidade de argumentação. “Uma redação dissertativa deve seguir uma estrutura clara: a introdução deve contextualizar o tema e apresentar a tese, o desenvolvimento deve explorar os argumentos principais com coesão, e a conclusão deve sintetizar as ideias e propor soluções ou reflexões finais”, acrescenta.