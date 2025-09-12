Assine
MG: idoso de 79 anos em situação análoga à escravidão é resgatado

Trabalhador, que tem saúde precária, vivia sozinho em casa isolada, sem água encanada, banheiro ou local adequado para refeições

12/09/2025 22:03

Idoso de 79 anos flagrado em situação análoga á escravidão em Manga, no Norte de Minas: ele está em pé, de costas, sem camisa e com um short azul, dentro de cômodo da casa onde vivia isolado, sem água encanada ou local para fazer as refeições
Idoso vivia em casa isolada, sem água encanada ou local para fazer as refeições crédito: MTE/Divulgação

Um idoso de 79 anos, que trabalhava em situação análoga à escravidão, foi resgatado pela Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, nesta sexta-feira (12/9). Ele foi localizado em uma fazenda na zona rural de Manga, no Norte do Estado, durante uma ação de fiscalização, que contou com o apoio da Polícia Militar. 

O idoso é Joaquim José da Silva; de acordo com a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, ele tem saúde precária e sofre de diabetes e é quase cego de um dos olhos. O trabalhador estava há pelo menos seis meses na fazenda Lagoa Azul, sem equipamentos de proteção individual, como luvas, chapéu ou materiais de primeiros socorros.

Os fiscais também constataram que a moradia onde o idoso vivia sozinho era isolada e não tinha água encanada, banheiro ou local adequado para refeições. Ele usava um rio próximo para tomar banho e coletar água, que ficava armazenada em recipientes de acondicionamento de agrotóxicos.

 

Pelo serviço, que não tinha registro em carteira, o idoso recebia meio salário mínimo por mês. Os responsáveis pela fazenda Lagoa Azul foram notificados e terão que fazer tosos os pagamentos de verbas e indenizações trabalhistas em um período de até dez dias. Os valores totalizam cerca de R$ 7 mil.  

O superintendente do Trabalho, Carlos Calazans, afirmou que acionará a Justiça para que sejam verificadas questões relacionadas a danos morais causados ao idoso e a possíveis infrações aos Direitos Humanos. 

Depois de ser resgatado, Silva foi conduzido para a casa de familiares, também em Manga. Ele é o terceiro idoso flagrado pela pela Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais em situação análoga à escravidão ao longo dos últimos meses no Estado.

