Vídeo: idoso de 79 anos é atingido na calçada por moto desgovernada em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 79 anos ficou ferido ao ser atingido por uma moto desgovernada na cidade de Formiga, no Centro-Oeste do estado. O idoso estava sentado em uma cadeira na calçada quando foi surpreendido pelo veículo na Rua Salgado Filho, no Bairro Alvorada, no fim da tarde do último domingo (7/9).

O momento do acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. A moto aparece deslizando no asfalto segundos antes de acertar a vítima, que teve escoriações pelo corpo e foi conduzida à UPA com suspeita de fratura no fêmur.

Com escoriações nos membros superiores e na perna direita, o motociclista, de 21 anos, também foi encaminhado para a mesma unidade hospitalar, onde a Polícia Militar cumpriu diligências para registro do boletim de ocorrência.

Na UPA, o jovem alegou aos militares que perdeu o controle da direção em uma curva e caiu no asfalto. Em seguida, o veículo invadiu a calçada, provocando a colisão.

Ainda conforme o registro da polícia, o idoso e o jovem foram atendidos na unidade de pronto atendimento e liberados. Não foram informados detalhes do estado de saúde deles.

Na ocorrência, o motociclista também é descrito como “vítima”. A motocicleta não estava licenciada e foi apreendida. O registro policial foi encaminhado à Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia