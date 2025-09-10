Vídeo: idoso de 79 anos é atingido na calçada por moto desgovernada em MG
Acidente aconteceu na cidade de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Motocilcista alegou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção em uma curva
Um homem de 79 anos ficou ferido ao ser atingido por uma moto desgovernada na cidade de Formiga, no Centro-Oeste do estado. O idoso estava sentado em uma cadeira na calçada quando foi surpreendido pelo veículo na Rua Salgado Filho, no Bairro Alvorada, no fim da tarde do último domingo (7/9).
O momento do acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. A moto aparece deslizando no asfalto segundos antes de acertar a vítima, que teve escoriações pelo corpo e foi conduzida à UPA com suspeita de fratura no fêmur.
Com escoriações nos membros superiores e na perna direita, o motociclista, de 21 anos, também foi encaminhado para a mesma unidade hospitalar, onde a Polícia Militar cumpriu diligências para registro do boletim de ocorrência.
Na UPA, o jovem alegou aos militares que perdeu o controle da direção em uma curva e caiu no asfalto. Em seguida, o veículo invadiu a calçada, provocando a colisão.
Ainda conforme o registro da polícia, o idoso e o jovem foram atendidos na unidade de pronto atendimento e liberados. Não foram informados detalhes do estado de saúde deles.
Na ocorrência, o motociclista também é descrito como “vítima”. A motocicleta não estava licenciada e foi apreendida. O registro policial foi encaminhado à Polícia Civil.
