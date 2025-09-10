Grande BH: prefeitura alerta que criminosos estão se passando por fiscais

A Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que golspistas estão se passando por fiscais da Vigilância Sanitária do município.

“Fique atento! Quando houver uma abordagem para vistoria, solicite sempre a devida identificação do profissional, como o crachá e/ou ordens de serviço. Caso suspeite de qualquer irregularidade, não hesite em chamar a polícia”, disse a prefeitura em comunicado nessa terça-feira (9/9).

O Executivo já foi alvo de ações criminosas semelhantes em outras ocasiões. Em janeiro deste ano, por exemplo, a prefeitura relatou que uma “tentativa de golpe vem ocorrendo desde o fim do ano passado”.

“A tentativa de golpe é feita por e-mail, com um documento oficial da fiscalização da prefeitura contendo prazo para sanar irregularidades em alvarás de funcionamento de empresas e um link com a relação das pendências a serem regularizadas. Fique atento! Isso é golpe”, explicou a prefeitura na ocasião.

