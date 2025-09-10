PBH inicia obra de nova trincheira na Cristiano Machado e muda trânsito

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou, na tarde desta quarta-feira (10/9), o início das obras de implantação da trincheira na Avenida Cristiano Machado, entre a interseção com a Avenida Vilarinho e a MG-010, na Região Norte da capital mineira. A intervenção no centro da via, na altura do Shopping Estação BH e da Catedral Cristo Rei, terá até 780 metros de extensão e vai provocar alterações no trânsito na região.

O chefe do Executivo municipal afirmou que as obras vão melhorar a fluidez do trânsito com o objetivo de evitar a dinâmica de “pare e siga”. “Vai resolver o problema de acesso da Região Norte e da Grande Belo Horizonte”, disse Damião, que chamou a obra de sonho antigo dos belo-horizontinos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o investimento total é de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU). A supervisão das obras está a cargo da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). O prazo para conclusão é de até 1.080 dias corridos, quase três anos, a partir da emissão da ordem de serviço, segundo o Executivo municipal.

Além disso, o projeto prevê a instalação de pista de aceleração no trecho de interseção com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô. A obra inclui também melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.

Damião também destacou que a segurança e bem-estar da população é importante, visto a proximidade com o shopping e a catedral. Por isso, o projeto prevê a construção de um jardim sobre a trincheira. “A gente prioriza a velocidade no trânsito e, obviamente, respeitando a segurança daqueles que vivem na região”, disse.

Alterações no trânsito

No entanto, o prefeito pediu paciência aos motoristas, pois vão haver desvios e alterações no trânsito decorrentes das obras. Como exemplo, Damião destacou que aqueles que forem para o Aeroporto de Confins devem priorizar passar pela Avenida Antônio Carlos, ao invés da Av. Cristiano Machado.

“Não é fácil. É difícil. Você tem que parar aquela parte da cidade. Não existe possibilidade nenhuma de fazer uma obra dessas, como fizemos na [avenida] Waldomiro Lobo e como estamos fazendo na [avenida] Saramenha e não parar a região. Mas o resultado é incalculável”, disse Damião.

O prefeito fez referência às outras obras de mobilidade urbana no Vetor Norte de BH, que têm como objetivo reduzir congestionamento e melhorar acessibilidade aos bairros das Regiões Norte, Venda Nova e Pampulha. Nas interseções da Avenida Cristiano Machado com Waldomiro Lobo e Saramenha estão sendo implantados viadutos, assim como na interseção com a Av. Sebastião Brito.



Quais serão as interdições?

Deusuite Matos, presidente da BHTrans, afirmou que os motoristas devem ficar atentos às sinalizações, que podem variar, e às orientações dos agentes de trânsito. As interdições vão ser feitas de acordo com a dinâmica da obra.

• Interdição parcial nos dois sentidos da Avenida Cristiano Machado, entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I. Tapumes vão contornar as obras junto ao canteiro

• Fechamento dos dois retornos na Avenida Cristiano Machado, que ficam junto ao canteiro central, trecho que estará em obras

Alterações de Circulação:

• O trecho da Rua Padre Pedro Pinto, entre a Rua Álvaro Camargos e a Avenida Dom

Pedro I, passa a operar em mão dupla;

• A Rua Aldemiro Fernandes Torres, em frente ao Hospital Risoleta Neves, terá trechos

operando em mão única e mão inglesa;

• A Rua das Gabirobas vai operar em mão única até a entrada do pronto-socorro do

Hospital Risoleta Neves;

• A Rua Malibu passa a operar em mão dupla;

• Também serão realizados ajustes de geometria nas vias e nas calçadas para garantir os acessos seguros dos veículos aos desvios e aos pedestres. Novos semáforos serão implantados e outros serão ajustados em toda região para organizar os fluxos.

Rotas alternativas

O prefeito de Belo Horizonte e a presidente da BHTrans orientam que as pessoas devem optar por rotas alternativas e desvios. Confira:

Confins - Centro

Opção 1: (... ) MG-010, Avenida Dom Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Dr. Álvaro Camargos, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado (...).

Opção 2: (...)MG-010, Avenida Dom Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado (...).

Opção 3: (...) MG-010, Avenida Dom Pedro I, Avenida Dr. Cristiano Guimarães, Rua dos Pardais, Rua das Catorritas, Rua das Gaivotas, Avenida Cristiano Machado (...).

Centro - Confins

Opção: (...) Avenida Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Avenida Vilarinho, Rua Ameixeiras, Avenida Dom Pedro I, MG-010 (...)

Centro - bairro

Centro - Bairro Jaqueline: (...) Avenida Cristiano Machado, Trincheira Ayrton Senna, Rua Ameixeiras, Avenida Dom Pedro I, nova alça de acesso à Rua Aldemiro Fernandes Torres (...)

Acesso ao Shopping Estação: (...) Avenida Cristiano Machado, Avenida Vilarinho, Rua Malibu (...)

Acesso ao Hospitais: (...) Avenida Cristiano Machado, Avenida Vilarinho, Rua dos Cajueiros, Rua das Avelãs (...)

Acesso FAMINAS: (...) Avenida Cristiano Machado, Avenida Vilarinho, Rua dos Cajueiros, Rua das Avelãs, Rua das Gabirobas (...)

