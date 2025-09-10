Damião: Se é a cidade dos bares, vamos colocar mesas na calçada

O anúncio foi feito pelo prefeito durante visita ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) na manhã desta quarta-feira (10/9). Na ocasião, Damião foi questionado por jornalistas sobre temas diversos, e falou sobre questões envolvendo o sistema de saúde municipal, mobilidade urbana, economia e cidadania, além da situação atual do código de posturas para os estabelecimentos que funcionam à noite.

Sobre a flexibilização de mesas em calçadas para bares, a reportagem pediu detalhes complementares à prefeitura, mas ainda não obteve retorno.

Ampliação do BH TEC

Durante a coletiva, Damião afirmou que a Prefeitura dará continuidade aos investimentos feitos ao BH-TEC, que em 2024 recebeu R$ 1,3 milhão do município para a expansão do parque.

“Sempre fomos parceiros do BH-TEC e essa gestão dará continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-prefeito Fuad. Ano passado foram investidos R$ 1,3 milhão do município para a expansão do parque. A expansão que está prevista, ela já não consegue atender mais a previsão, porque já tem 120% da ocupação, ou seja, tem que fazer essa expansão e fazer mais uma outra”, ressaltou o prefeito.

Damião afirmou que BH não vai ficar fora na busca de tecnologia. “O mundo inteiro está em busca de tecnologias e Belo Horizonte não pode ficar de fora desse cenário. Não faz sentido conhecer as inovações de outros estados, municípios ou países sem conhecer o BH-TEC, que é justamente onde desenvolvemos tecnologia de ponta para todo o mundo.”

Obras no complexo hospitalar Padre Eustáquio

Outro ponto discutido por Damião foi a obra do complexo hospitalar Padre Eustáquio, que será feito no terreno da prefeitura no bairro Gameleira, na Região Oeste da capital. O prefeito destacou que o projeto, conduzido pelo governo do Estado, prevê a realocação de hospitais importantes que hoje funcionam em diferentes pontos da cidade.

"Esses hospitais não serão fechados, eles serão realocados. Eles passarão para um local muito mais apropriado para receber as pessoas. Esse complexo hospitalar que será criado em Belo Horizonte, será o maior do Brasil, se não da América Latina. Um negócio fantástico para Belo Horizonte. Nós não vamos atrapalhar e sim melhorar a vida das pessoas", afirmou.

Damião ressaltou que será preciso adaptações, principalmente para moradores que hoje moram próximos a esses hospitais, mas reforçou que o benefício será maior. “Pode ser que a pessoa precise andar alguns quarteirões a mais ou pegar um ônibus, ela vai ter que se deslocar até esse novo hospital, mas o atendimento que ela vai receber nesse complexo será melhor para ela. Ninguém vai ficar desamparado, não vai fechar o hospital e só vai acontecer isso depois da migração. Depois da migração.”

Vou colocar ônibus de madrugada”, diz Damião

Damião anunciou que a Prefeitura vai ampliar a circulação de ônibus para o período da madrugada, medida que, segundo ele, vai atender a todos.

“Sim, eu vou colocar ônibus de madrugada. A cidade precisa atender quem trabalha até tarde, e também quem quer aproveitar a vida noturna de BH. Essa é a cidade do sim”, declarou.

O prefeito reforçou que a nova gestão tem como marca a desburocratização e a abertura de portas para quem deseja investir ou empreender na capital. “Belo Horizonte era a cidade do não. Agora é a cidade do sim. Sim, para a mesa na calçada; sim, para o músico cantando; sim, para o transporte noturno. Antes, um alvará demorava um ano para sair. O empresário desistia e ia para outra cidade. No lugar dele, eu faria o mesmo. Queremos mostrar que a prefeitura trabalha com eles, que somos parceiros dessas pessoas.”

"BH estava com mania de ser inimiga de todo mundo”

Damião ainda fez críticas à postura das gestões anteriores em relação aos empresários. Afirmou que a capital afastava investimentos.

"Belo Horizonte estava com a mania de ser inimiga de todo mundo. Se alguém queria construir um prédio, era visto como inimigo. Empresário era malvisto. Agora não. Quem investe aqui vai ser bem recebido, porque gera emprego, contribui com impostos e ajuda a cidade a crescer", disse.