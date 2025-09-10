Assine
PATOS DE MINAS

MG: homem é atingido por bala perdida na porta de casa

A vítima contou que estacionou o carro na rua e fechava o portão quando sentiu um impacto no ombro direito

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
10/09/2025 17:57 - atualizado em 10/09/2025 17:58

Homem é atingido por bala perdida na porta de casa
A bala penetrou cerca de 3 centímetros na parte posterior do ombro direito do homem crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 30 anos foi atingido no ombro direito por uma bala perdida, enquanto saía de casa, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (9/9).


O caso foi registrado no Bairro Céu Azul. Mesmo machucado, o homem, de carro, dirigiu até um hospital privado em busca de ajuda.

A vítima contou que estacionou o veículo na rua e estava fechando o portão quando sentiu um impacto no ombro direito. Ele não ouviu nenhum disparo. No entanto, a forte dor, como relatou, o levou a acreditar ter tomado um tiro.


No hospital, o médico que o atendeu removeu um projétil que penetrou cerca de 3 centímetros na parte posterior do ombro direito. A bala retirada foi entregue à polícia junto com o relatório médico.

Câmeras de segurança não registraram algum tipo de conflito na região da residência.

