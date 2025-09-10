MG: homem é atingido por bala perdida na porta de casa

Um homem de 30 anos foi atingido no ombro direito por uma bala perdida, enquanto saía de casa, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (9/9).



O caso foi registrado no Bairro Céu Azul. Mesmo machucado, o homem, de carro, dirigiu até um hospital privado em busca de ajuda.



A vítima contou que estacionou o veículo na rua e estava fechando o portão quando sentiu um impacto no ombro direito. Ele não ouviu nenhum disparo. No entanto, a forte dor, como relatou, o levou a acreditar ter tomado um tiro.



No hospital, o médico que o atendeu removeu um projétil que penetrou cerca de 3 centímetros na parte posterior do ombro direito. A bala retirada foi entregue à polícia junto com o relatório médico.

Câmeras de segurança não registraram algum tipo de conflito na região da residência.