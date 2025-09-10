Assine
MG: idoso com mais de 80 pássaros em casa é multado em quase R$ 370 mil

O homem mantinha aves de oito espécies: curió, papa-capim, canário da terra, pintassilgo, sabiá laranjeira, coleirinho, patativa e tico-tico

10/09/2025 17:24 - atualizado em 10/09/2025 17:25

Aves foram apreendidas em Coromandel
Aves foram apreendidas em Coromandel crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar de Meio Ambiente flagrou um idoso, de 65 anos, com 83 aves silvestres em cativeiro, em Coromandel, no Alto Paranaíba. Ele foi multado em R$ 369.775,01, e os animais foram apreendidos.


O homem também possuía gaiolas, alçapões e carregadeiras, materiais que foram destruídos.

O idoso se apropriou de aves de oito espécies: curió, papa-capim, canário da terra, pintassilgo, sabiá laranjeira, coleirinho, patativa e tico-tico.

Os pássaros foram levados pela polícia ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), em Patos de Minas. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

