MG: idoso com mais de 80 pássaros em casa é multado em quase R$ 370 mil

A Polícia Militar de Meio Ambiente flagrou um idoso, de 65 anos, com 83 aves silvestres em cativeiro, em Coromandel, no Alto Paranaíba. Ele foi multado em R$ 369.775,01, e os animais foram apreendidos.



O homem também possuía gaiolas, alçapões e carregadeiras, materiais que foram destruídos.

O idoso se apropriou de aves de oito espécies: curió, papa-capim, canário da terra, pintassilgo, sabiá laranjeira, coleirinho, patativa e tico-tico.

Os pássaros foram levados pela polícia ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), em Patos de Minas. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).