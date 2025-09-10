Garçom é baleado na cabeça em ponto de ônibus no interior de MG

Um garçom de 52 anos foi baleado na cabeça a caminho do trabalho, nesta terça-feira (9/9), no bairro Danilo Passos, em Divinópolis (MG), Centro-Oeste do estado. O crime aconteceu no início da noite na Rua Antônio Neto - a principal via do bairro. Ele aguardava em um ponto de ônibus quando o suspeito chegou e atirou.

De acordo com a Polícia Militar, o autor se aproximou a pé, armado, e efetuou pelo menos dois disparos, atingindo a vítima na cabeça e no ombro. Após o crime, ele fugiu correndo em direção à MG-050.



Vítima socorrida em estado grave



Policiais militares que atenderama a ocorrência iniciaram o socorro até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). A vítima, que não tem antecedentes criminais, está internada en em estado grave.

Descrição do autor

Conforme a polícia militar, testemunhas relataram que o suspeito usava blusa escura com capuz, calça jeans e sapatos pretos. A perícia técnica esteve no local esteve no local em busca de pistas que ajudem a esclarecer o caso. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e a polícia Civil investiga o caso.

Outro homicídio



A tentativa de homicídio ocorreu horas após um assassinato no bairro Planalto. Um homem de 45 anos foi alvejado por cerca de oito tiros e não resistiu. Câmeras de segurança registram o momento que o suspeito passava e, em seguida, faz a volta persegue a vítima e efetua os disparos. O homem morreu no local. A polícia investiga a motivação. O suspeito ainda não foi encontrado.



Entre terça-feira da semana passada e a desta semana, Divinópolis registrou quatro assassinatos, além de uma tentativa de homicídio. Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejus/MG), até julho deste ano houve 28 assassinatos. Os números de agosto e setembro ainda não aparecem na lista.

Em coletiva de imprensa, na segunda-feira (8/9) o comandante do 23° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alexssandro César de Souza detalhou ações de repressão a crimes contra a vida. Ao longo do ano foram apreendidas 105 armas de fogo, 2.202 pessoas foram presas, e 167 adolescentes, apreendidos.

"Pegando a série histórica dos últimos 10 anos, esse não é o pior. O ano passado foi abaixo da média. Independente se fosse um crime só, estaríamos trabalhando de igual forma para levar segurança ao cidadão", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Souza disse que está em curso um treinamento para soldados e que a polícia tem investido em novas tecnologias, como drones e leitores de placas para identificar veículos suspeitos.