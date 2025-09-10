Jovem suspeito de matar namorada trans em BH é julgado nesta quarta (10)

Lucas Gabriel Aguiar Mendes, jovem de 19 anos acusado de matar a namorada Nik Ribeiro, uma mulher trans de 22, em Belo Horizonte (MG), é julgado no Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na manhã desta quarta-feira (10/9). Ele foi indiciado por feminicídio há um ano.

O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua Campos Altos, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital, em 19 de abril de 2024. A jovem foi encontrada esfaqueada dentro do banheiro do imóvel.

Lucas foi preso em 9 de agosto de 2024. Ele não resistiu à prisão e confessou o homicídio, mas alegou que agiu em legítima defesa depois que a vítima teve um surto.

Nik era natural de Campo Belo, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, e estava na capital mineira cursando faculdade de odontologia. As investigações apontaram que ela e o suspeito se conheceram nas redondezas da casa dela e, depois de um tempo, iniciaram o relacionamento.

De acordo com o TJMG, o crime foi impulsionado por motivo fútil, uma vez que houve desproporcionalidade entre a discussão e a gravidade do homicídio. O jovem é defendido pela Defensoria Pública.

Em material produzido pelo Ministério Público em maio deste ano, a mãe de Nik, que não teve o nome divulgado, fez um apelo por justiça. “Não aceitei que minha princesa tão linda, sorridente e de alma pura tivesse morrido. Como alguém fez isso? Nosso sonho é que a humanidade se transforme e possa olhar para LGBTQIA+ com respeito e dignidade, pois o preconceito faz feridas que não cicatrizam”, afirmou.

Dinâmica do crime

No dia do crime, a estudante recebeu a visita de alguns adolescentes que moram em um abrigo a menores de idade da capital para uma confraternização. O grupo era amigo de Lucas e viveu com ele por um tempo, antes que o jovem completasse 18 anos.

Os adolescentes saíram da casa e Nik foi ao banheiro. Nesse momento, por volta das 17h, vizinhos ouviram uma discussão. Cerca de uma hora depois, os adolescentes retornaram à residência da vítima, encontrando-a já sem vida. Conforme a perícia, ela foi alvo de sete facadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Testemunhas relataram à polícia terem visto, no dia do crime, o suspeito com um comportamento agitado e portando duas facas. Segundo o delegado Lucas Nunes, as provas apontam que o suspeito se irritou com a namorada durante uma discussão sobre o relacionamento e desferiu os golpes. “As testemunhas também indicaram o comportamento violento do suspeito, juntamente com ameaças prévias contra moradores do abrigo e sua tentativa de fugir do bairro após o crime”, contou.

Com informações de Clara Mariz