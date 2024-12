Um crime de injúrias transfóbicas, ocorridas em em fevereiro deste ano, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi esclarecido pela Polícia Civil, que indiciou seis pessoas.





O caso foi investigado por policiais da 2ª Delegacia de Contagem, sob coordenação do delegado Marcus Vinicius Monteiro, que explica que tudo começou com a divulgação de vídeos que estavam circulando em redes sociais.





“O crime envolveu duas vítimas ofendidas com um extintor de incêndio. Os investigados gravaram a ação criminosa e a divulgaram nas redes sociais”, diz o delegado.





Foi cumprido um mandado de busca e apreensão do principal investigado, o que, com outras ações, levou à identificação de mais cinco envolvidos no crime.





“A ação criminosa ocorreu em dois locais distintos de Contagem, com utilização de três motocicletas e dois extintores de incêndio, sendo um deles furtado de um posto de combustíveis”, conta o delegado Monteiro.





Os seis investigados foram indiciados por injúria transfóbica, conforme a Lei 7716/89, com pena de até cinco anos; furto qualificado, com pena de até oito anos; associação criminosa, com pena de até três anos; além de outros crimes de trânsito, como direção perigosa, dirigir sem habilitação e confiar veículo a pessoa não habilitada.

