Lavagem de dinheiro: como o crime organizado usa empresas legais?

A recente operação da Polícia Federal que mirou a gestora de investimentos Reag, em São Paulo, jogou luz sobre uma das engrenagens mais sofisticadas do crime organizado. A investigação apura o suposto uso de fundos do mercado financeiro para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), mostrando como o dinheiro do tráfico e de outros crimes pode ser infiltrado na economia legal.

Este mecanismo, conhecido como lavagem de dinheiro, é fundamental para que as organizações criminosas possam usar os lucros de suas atividades ilícitas. Sem “limpar” esses recursos, grandes volumes de dinheiro em espécie se tornam um problema, difíceis de gastar e fáceis de rastrear. Por isso, as quadrilhas desenvolvem métodos cada vez mais complexos para disfarçar a origem dos valores e inseri-los no sistema financeiro como se fossem legítimos.

O que é a lavagem de dinheiro?

A lavagem de dinheiro é um processo que busca ocultar a origem de recursos obtidos por meios ilegais. O objetivo é fazer com que esses valores pareçam ter sido gerados por atividades lícitas, permitindo que os criminosos os utilizem sem levantar suspeitas. O processo costuma ser dividido em três etapas principais.

A primeira é a colocação, quando o dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro. Isso pode ocorrer por meio de depósitos em pequenas quantias em várias contas bancárias para evitar o controle das autoridades. Outra forma é misturar o dinheiro sujo com o caixa de um negócio legítimo que movimente muito dinheiro em espécie.

A segunda etapa é a ocultação, também chamada de estratificação. Nela, são realizadas diversas transações financeiras complexas para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. O dinheiro pode ser transferido entre contas de diferentes bancos, inclusive no exterior, ou usado para comprar ativos como imóveis, ações e joias.

Por fim, vem a integração. Nesta fase, o dinheiro, já com a aparência de legal, retorna à economia. Ele pode ser usado na compra de bens de luxo, em investimentos em empresas ou até mesmo para financiar outras atividades criminosas. Ao final do ciclo, a origem ilícita dos valores fica quase impossível de ser identificada.

Como empresas legais são usadas no esquema?

Organizações criminosas se aproveitam de negócios legítimos para camuflar seus lucros. A escolha do tipo de empresa não é aleatória e geralmente recai sobre setores que facilitam a dissimulação dos recursos. Negócios com alto fluxo de dinheiro em espécie são os preferidos para a primeira etapa do processo.

Alguns exemplos comuns incluem:

Postos de gasolina e estacionamentos: são atividades que naturalmente movimentam grandes volumes de notas de dinheiro, tornando mais fácil misturar o caixa legal com o ilegal sem chamar atenção.

são atividades que naturalmente movimentam grandes volumes de notas de dinheiro, tornando mais fácil misturar o caixa legal com o ilegal sem chamar atenção. Restaurantes, bares e casas noturnas: assim como os postos, esses estabelecimentos possuem um fluxo intenso de pagamentos em espécie, o que permite declarar uma receita maior do que a real.

assim como os postos, esses estabelecimentos possuem um fluxo intenso de pagamentos em espécie, o que permite declarar uma receita maior do que a real. Salões de beleza e lava-rápidos: por serem negócios baseados em serviços com preços variados e grande circulação de clientes, a fiscalização sobre o faturamento exato é mais complexa.

por serem negócios baseados em serviços com preços variados e grande circulação de clientes, a fiscalização sobre o faturamento exato é mais complexa. Setor imobiliário: a compra e venda de imóveis é uma das formas mais tradicionais de lavagem de dinheiro. É possível declarar um valor de compra abaixo do real e pagar a diferença “por fora” com dinheiro ilícito. Na revenda, o lucro obtido se torna legal.

a compra e venda de imóveis é uma das formas mais tradicionais de lavagem de dinheiro. É possível declarar um valor de compra abaixo do real e pagar a diferença “por fora” com dinheiro ilícito. Na revenda, o lucro obtido se torna legal. Empresas de fachada: em alguns casos, os criminosos criam empresas que só existem no papel. Elas emitem notas fiscais falsas por serviços ou produtos que nunca foram entregues, simulando uma atividade econômica para justificar a entrada de dinheiro.

em alguns casos, os criminosos criam empresas que só existem no papel. Elas emitem notas fiscais falsas por serviços ou produtos que nunca foram entregues, simulando uma atividade econômica para justificar a entrada de dinheiro. Mercado financeiro: como aponta a investigação envolvendo a gestora Reag, o uso de fundos de investimento e outras aplicações financeiras representa uma sofisticação do esquema. A complexidade desses produtos torna o rastreamento dos valores uma tarefa ainda mais difícil para as autoridades.

Ao se infiltrar na economia legal, o crime organizado não apenas legitima seus lucros, mas também amplia seu poder e influência, corrompendo setores e criando uma concorrência desleal com empreendedores honestos.

Por que o crime precisa “limpar” o dinheiro?

O lucro obtido com atividades como tráfico de drogas, extorsão e corrupção gera um problema logístico: o excesso de dinheiro vivo. Manter grandes quantias de notas guardadas é arriscado, pois pode ser roubado ou apreendido em uma operação policial. Além disso, usar esse dinheiro para grandes compras, como carros de luxo ou imóveis, acenderia um alerta imediato nos órgãos de fiscalização.

A lavagem de dinheiro resolve esse impasse. Ao transformar os recursos ilícitos em ativos aparentemente legais, as organizações criminosas podem investir em seus próprios negócios, expandir suas operações e garantir um estilo de vida luxuoso para seus membros sem atrair atenção indesejada. Esse processo é vital para a sobrevivência e o crescimento do crime organizado no longo prazo.

