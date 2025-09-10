Jovem eletrocutada: deputado propõe PL educativo para acidentes elétricos

O acidente de trânsito que ocasionou a morte da estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, no último domingo (7/9), envolveu um fator particular: a jovem não veio a óbito em decorrência da colisão propriamente dita, mas devido a um choque elétrico. Isso, porque o veículo onde ela estava atingiu um poste ligado à rede de energia. Um dos deputados estaduais de Minas Gerais quer evitar que tragédias desse tipo voltem a ocorrer com um Projeto de Lei (PL).

Mauro Tramonte (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira (10/9), durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que elaborou um PL voltado à conscientização em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é que população saiba como agir diante desse tipo de situação. Assim, seria possível evitar lesões graves ou até mortes decorrentes de choques elétricos. A previsão é que o PL seja protocolado nesta quinta-feira (11/9).

O parlamentar aproveitou ainda para prestar uma homenagem à Brunna. Tramonte pediu um minuto de silêncio pela memória da estudante e disse que ela tinha um "futuro promissor pela frente". O deputado também prestou condolências a familiares, amigos e colegas de trabalho da jovem.

Orientações de segurança

Permanecer dentro do veículo O veículo funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos. Os fios podem estar energizados, e o solo ao redor, eletrificado.

Não tocar nas partes metálicas do carro Evitar encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.

Ligar para os serviços de emergência imediatamente Discar 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia) e informar a situação. Também é essencial avisar a concessionária de energia elétrica da sua região.

Só sair do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio

