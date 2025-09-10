Jovem eletrocutada: deputado propõe PL educativo para acidentes elétricos
Mauro Tramonte (Republicanos) aproveitou para homenagear a estudante Brunna Ribeiro de Castro Rosas, eletrocutada após colisão de veículo contra poste
compartilheSiga no
O acidente de trânsito que ocasionou a morte da estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, no último domingo (7/9), envolveu um fator particular: a jovem não veio a óbito em decorrência da colisão propriamente dita, mas devido a um choque elétrico. Isso, porque o veículo onde ela estava atingiu um poste ligado à rede de energia. Um dos deputados estaduais de Minas Gerais quer evitar que tragédias desse tipo voltem a ocorrer com um Projeto de Lei (PL).
- ‘Muito alegre e participativa’, diz coordenador de jovem que morreu no Sion
- Jovem eletrocutada no Sion, em BH: polícia apura causas do acidente
Mauro Tramonte (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira (10/9), durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que elaborou um PL voltado à conscientização em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica.
De acordo com o parlamentar, o objetivo é que população saiba como agir diante desse tipo de situação. Assim, seria possível evitar lesões graves ou até mortes decorrentes de choques elétricos. A previsão é que o PL seja protocolado nesta quinta-feira (11/9).
Leia Mais
O parlamentar aproveitou ainda para prestar uma homenagem à Brunna. Tramonte pediu um minuto de silêncio pela memória da estudante e disse que ela tinha um "futuro promissor pela frente". O deputado também prestou condolências a familiares, amigos e colegas de trabalho da jovem.
Orientações de segurança
-
Permanecer dentro do veículo
O veículo funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos. Os fios podem estar energizados, e o solo ao redor, eletrificado.
-
Não tocar nas partes metálicas do carro
Evitar encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.
-
Ligar para os serviços de emergência imediatamente
Discar 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia) e informar a situação. Também é essencial avisar a concessionária de energia elétrica da sua região.
-
Só sair do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia