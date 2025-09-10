Assine
overlay
Início Gerais
COMO AGIR?

Jovem eletrocutada: deputado propõe PL educativo para acidentes elétricos

Mauro Tramonte (Republicanos) aproveitou para homenagear a estudante Brunna Ribeiro de Castro Rosas, eletrocutada após colisão de veículo contra poste

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/09/2025 19:36 - atualizado em 10/09/2025 19:37

compartilhe

Siga no
x
Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9)
Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9) crédito: Reprodução/Redes socias

O acidente de trânsito que ocasionou a morte da estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, no último domingo (7/9), envolveu um fator particular: a jovem não veio a óbito em decorrência da colisão propriamente dita, mas devido a um choque elétrico. Isso, porque o veículo onde ela estava atingiu um poste ligado à rede de energia. Um dos deputados estaduais de Minas Gerais quer evitar que tragédias desse tipo voltem a ocorrer com um Projeto de Lei (PL).

Mauro Tramonte (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira (10/9), durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que elaborou um PL voltado à conscientização em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é que população saiba como agir diante desse tipo de situação. Assim, seria possível evitar lesões graves ou até mortes decorrentes de choques elétricos. A previsão é que o PL seja protocolado nesta quinta-feira (11/9). 

Leia Mais

O parlamentar aproveitou ainda para prestar uma homenagem à Brunna. Tramonte pediu um minuto de silêncio pela memória da estudante e disse que ela tinha um "futuro promissor pela frente". O deputado também prestou condolências a familiares, amigos e colegas de trabalho da jovem.  

Orientações de segurança

  • Permanecer dentro do veículo

    O veículo funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos. Os fios podem estar energizados, e o solo ao redor, eletrificado.

  • Não tocar nas partes metálicas do carro

    Evitar encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.

  • Ligar para os serviços de emergência imediatamente

    Discar 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia) e informar a situação. Também é essencial avisar a concessionária de energia elétrica da sua região.

  • Só sair do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente corpo-de-bombeiros mauro-tramonte policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay