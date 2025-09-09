Assine
ALTO PARANAÍBA

Acidente envolvendo carro de passeio e carreta mata motorista na BR-365

Vítima é um homem de 47 anos, que morreu no local, preso às ferragens; motorista da carreta não se feriu

09/09/2025 22:01

Motorista do Ford Ka morreu no local, preso às ferragens
Motorista do Ford Ka morreu no local, preso às ferragens crédito: CBMMG/Divulgação

Um motorista de 47 anos morreu em um grave acidente envolvendo um automóvel Ford Ka e uma carreta carregada de gesso na tarde desta terça-feira (9/9). A colisão ocorreu na BR-365, nas proximidades da cidade de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba.

A vítima fatal estava no carro de passeio, que colidiu de frente com o veículo pesado. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao local, encontrou o condutor já sem vida. Os socorristas precisaram desencarcerar o corpo, que estava preso às ferragens.

O motorista da carreta não se feriu. De acordo com o CBMMG, ele permaneceu no local. A colisão chegou a bloquear momentaneamente o tráfego de veículos na rodovia, que, porém, já foi liberada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local.

Ainda segundo o CBMMG, Ford Ka seguia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para Patrocínio, enquanto a carreta trafegava no sentido contrário. As causas do acidente estão sob investigação. 

