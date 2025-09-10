BH pode ter um dos dias mais quentes do ano nesta quinta-feira (11/9)
Além das altas temperaturas, a previsão é de tempo seco na capital mineira, de acordo com a Defesa Civil
A temperatura máxima em Belo Horizonte deve chegar aos 34ºC nesta quinta-feira (11/9), de acordo com a Defesa Civil municipal. Com a previsão de calorão, a capital mineira pode ter um dos dias mais quentes do ano. Até então, conforme o órgão, a maior marca registrada em BH foi de 34,6ºC, em 14 de março, em Venda Nova.
Já a previsão de temperatura mínima é de 16°C.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH deve ter céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.
Tempo seco
Além da alta nos termômetros, BH está em alerta da Defesa Civil para baixa umidade de ar. De acordo com o órgão, uma massa de ar seco vai fazer com que o índice seja em torno ou inferior aos 20%. O alerta é válido até as 18h desta sexta-feira (12/9).
Os níveis de umidade do ar previstos estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal um percentual mínimo entre 50% e 60%. Índices em torno de 20% se assemelham à realidade do deserto do Saara.
Quais foram as maiores temperaturas de 2025 em BH?
De acordo com a Defesa Civil de BH, as dez maiores temperaturas registradas na capital mineira até esta quarta-feira (10/9) foram:
- 1ª: 14/3 - 34,6°C
- 2ª: 21/1 - 34,4°C
- 3ª: 22/1 - 34,3°C
- 4ª: 18/2 - 34,1°C
- 5ª: 15/3 - 33,9°C
- 6ª: 20/1 - 33,7°C
- 7ª: 23/1 - 33,7°C
- 8ª: 10/3 - 33,7°C
- 9ª: 11/3 - 33,5°C
- 10ª: 13/3 - 33,4°C
Tempo em Minas
De acordo com o Inmet, índices críticos de umidade são esperados em quase todas as regiões de Minas Gerais, podendo chegar a valores inferiores a 12% no Triângulo Mineiro e Noroeste do estado.
As temperaturas também devem se manter altas, com previsão de máxima acima dos 30ºC, em todo o estado. O calor maior deve atingir as regiões Norte, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com termômetros podendo chegar aos 38ºC.
A previsão é de céu parcialmente nublado a claro nos Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e na Zona da Mata mineira. Demais regiões do estado devem ter céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.
Quais são as recomendações para o tempo seco?
- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).