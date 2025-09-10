BH está em alerta de baixa umidade do ar até sexta-feira (12)

nesta quarta-feira (10). A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para calor intenso e baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 20% ou menos durante a tarde, nível considerado de estado de atenção. O alerta é válido até sexta-feira (12). Os mineiros devem redobrar a atençãoA Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para calor intenso e baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 20% ou menos durante a tarde, nível considerado de estado de atenção. O alerta é válido até sexta-feira (12).

Diante dos baixos índices de umidade, o órgão recomenda que a população redobre os cuidados, já que o tempo seco pode causar o ressecamento da pele, olhos e vias respiratórias, além de aumentar o risco de incêndios.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e parte Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.

“Este é um estado de alerta. As pessoas que têm rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas das 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista. Outro cuidado recomendado é o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”, pontua.



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh