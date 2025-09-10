Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo seco predomina em BH nesta quarta-feira (10)

Temperatura máxima pode chegar a 32°C; Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 20% à tarde

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
10/09/2025 07:50 - atualizado em 10/09/2025 07:51

compartilhe

Siga no
x
O inverno começou com a Praça da Liberdade menos colorida devido ao atraso na floração dos ipês
A temperatura máxima pode chegar a 32 °C em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A capital mineira amanheceu nesta quarta-feira (10) com céu claro e temperaturas amenas. Segundo a Defesa Civil d BH, o dia será de tempo estável, com calor e baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,2°C e a máxima pode chegar aos 32°C.

 

Leia Mais

Nas regionais, os termômetros marcaram 20,2 °C no Barreiro às 5h50; 16,2 °C na Centro-Sul às 5h10; 18,1 °C na Oeste, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h; 16,8 °C na Pampulha, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h; e 16,2 °C em Venda Nova às 6h.

Segundo o órgão, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 20% no período da tarde. Diante dos baixos índices de umidade, é necessário atenção redobrada com a hidratação, além de cuidados especiais com idosos e crianças.

A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, aumentar a ingestão de líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais previsaodotempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay