Tempo seco predomina em BH nesta quarta-feira (10)
Temperatura máxima pode chegar a 32°C; Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 20% à tarde
compartilheSiga no
A capital mineira amanheceu nesta quarta-feira (10) com céu claro e temperaturas amenas. Segundo a Defesa Civil d BH, o dia será de tempo estável, com calor e baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,2°C e a máxima pode chegar aos 32°C.
Leia Mais
Nas regionais, os termômetros marcaram 20,2 °C no Barreiro às 5h50; 16,2 °C na Centro-Sul às 5h10; 18,1 °C na Oeste, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h; 16,8 °C na Pampulha, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h; e 16,2 °C em Venda Nova às 6h.
Segundo o órgão, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 20% no período da tarde. Diante dos baixos índices de umidade, é necessário atenção redobrada com a hidratação, além de cuidados especiais com idosos e crianças.
A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, aumentar a ingestão de líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.