Tempo seco predomina em BH nesta quarta-feira (10)

A capital mineira amanheceu nesta quarta-feira (10) com céu claro e temperaturas amenas. Segundo a Defesa Civil d BH, o dia será de tempo estável, com calor e baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,2°C e a máxima pode chegar aos 32°C.

Nas regionais, os termômetros marcaram 20,2 °C no Barreiro às 5h50; 16,2 °C na Centro-Sul às 5h10; 18,1 °C na Oeste, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h; 16,8 °C na Pampulha, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h; e 16,2 °C em Venda Nova às 6h.

Segundo o órgão, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 20% no período da tarde. Diante dos baixos índices de umidade, é necessário atenção redobrada com a hidratação, além de cuidados especiais com idosos e crianças.

A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, aumentar a ingestão de líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer?