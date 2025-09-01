Como fica o tempo em setembro em Minas? Veja previsão

Minas Gerais começa a se preparar para a transição entre a estação seca e o período chuvoso. Setembro, o último mês do inverno, surge como um marco dessa mudança, trazendo características que antecipam a chegada da primavera.

Embora ainda predomine o céu claro, as pancadas de chuva isoladas começam a dar as primeiras pistas do que está por vir. O tempo seco, com baixa umidade do ar e alguns chuviscos, definem a previsão do cenário climático do mês responsável por registrar as maiores temperaturas do ano.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que predomina, ainda, é a influência da estação seca, caracterizada por dias de céu claro e baixa umidade do ar, além das temperaturas variando significativamente entre o dia e a noite.

“Entre o fim de setembro e início de outubro pode ser observada grande amplitude térmica e baixos índices de umidade relativa do ar, à tarde. É no período entre o fim do inverno e início da primavera que costumam ser registradas as maiores temperaturas do ano, sendo comum a ocorrência de ondas de calor”, explica ela.

Conforme o Inmet, são previstas as temperaturas médias acima de 15°C em áreas do centro-sul de Minas Gerais. Já nas regiões Central e Oeste, os termômetros podem ficar mais elevados.

À medida que o mês avança, o cenário começa a mudar. “Pancadas de chuva costumam ocorrer, indicando o declínio da estação seca”, afirma Anete. Esse fenômeno dá sinal para a aproximação da primavera e do consequente aumento da umidade. De acordo com o instituto, a média de precipitação estimada é de 80-100mm no Sul de Minas - 50mm acima da média -, enquanto no Norte é próximo de zero.

Qual a previsão para a semana em MG?

A primeira semana de setembro deve seguir o padrão da estação seca. O meteorologista do Inmet, Lizandro Gemiacki, esclarece que uma massa de ar seco permanece atuante. “Ela deve ganhar força ao longo da semana em todas as regiões mineiras. Até sexta-feira (5/9), portanto, não há previsão de chuvas significativas”, diz ele.

A previsão é de um aporte de umidade na região Leste do estado, incluindo Zona da Mara, e os vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. “Mesmo assim, sem chuva intensa, apenas aumento da nebulosidade, nevoeiro ao amanhecer e possibilidade de chuvisco”, acrescenta o meteorologista. Em relação às temperaturas, a previsão é de estabilidade durante o mês.

Nesta terça, segundo informado pelo Inmet, os ventos de um sistema de alta pressão no oceano vão trazer um ar mais úmido em direção continente, provocando chuviscos na faixa leste do estado. Nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado. Os termômetros devem variar entre 8ºC e 34ºC. As condições são as mesmas previstas para quarta-feira (3/9).

O instituto ainda alerta para baixos índices de umidade no Triângulo Mineiro, até às 20h desta terça (2). O estimado é que a umidade relativa do ar fique varie entre 20 e 30%. A faixa mais recomendada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para o bem-estar e saúde é entre 40% e 60%, pois evita problemas respiratórios, ressecamento de mucosas e desconforto físico.

Como fica o tempo em BH?

Em Belo Horizonte, a previsão para amanhã é de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas podem variar entre 14ºC e 25ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 35%, especialmente nas horas em que o sol fica mais aparente. No dia seguinte, a condição se mantém estável.

A partir de quinta (4), as máximas devem se manter em torno de 25ºC e 26ºC, enquanto as mínimas ficam na casa dos 12ºC.

Quais os cuidados para o tempo seco?

Beba bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice