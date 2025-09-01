MG: homem com tornozeleira eletrônica é preso por matar cachorro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 49 anos, foi preso por matar um cachorro, da raça pinscher, a tiros em Santa Rita do Itueto (MG), no Rio Doce, nesse domingo (31/8). No momento da prisão, ele afirmou que “estava muito nervoso e que acabou fazendo uma besteira”. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele também portava uma arma e mais de 200 munições.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), a polícia recebeu diversas denúncias sobre o comportamento agressivo do homem, que causou medo aos vizinhos e outros pedestres que passavam pela rua em que ele estava, no Morro do Cruzeiro. Durante a ronda policial, moradores informaram que o homem teria invadido uma casa.

Chegando ao local, a PM se deparou com o morador da residência, de 61 anos, que logo pediu ajuda. O idoso informou que o criminoso é seu parente e que estava hospedado em sua casa há alguns dias, enquanto aguardava a reforma da própria residência ser finalizada. Ele informou, ainda, que o parente estava agitado e com o emocional instável naquele dia.

Segundo o dono do imóvel, o parente já tinha matado um cachorro em um momento de surto, o que causou ainda mais preocupação. Dentro da casa, os militares encontraram vários objetos quebrados e revirados, além de manchas de sangue.

De acordo com a PM, o homem possui várias passagens criminais, incluindo homicídio. O fato de ele estar na rua também configura quebra da medida cautelar. Foram encontrados uma arma de fogo e diversas munições, armazenadas de forma indevida, dentro do guarda-roupas do quarto da casa do idoso, em que o criminoso estava alojado.

O homem confessou ser o portador da arma e das munições e disse ter cometido o crime, sem demonstrar arrependimento. Diante dos fatos, a PM prendeu o autor em flagrante pelos crimes de porte ilegal de armas e maus-tratos.

O que foi apreendido?