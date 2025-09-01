Tempo em BH: veja a previsão para esta segunda (1°)
Termômetros de Belo Horizonte podem marcar até 25°C nesta segunda-feira (1°/9); confira a previsão completa
Depois de um final de semana com chuva, a semana começa com melhora nos índices de umidade relativa do ar em Belo Horizonte, mas sem previsão para novas precipitações nesta segunda-feira (1°/9).
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,8°C, às 6h.
A umidade do ar, que esteve em torno de 25% na última semana, sobe para 40% nesta segunda.
Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 25°C.
Temperaturas mínimas registradas por regional em 1°/9
- Barreiro: 14,9 °C às 6h25.
- Centro-Sul: 14,5 °C, às 6h25.
- Oeste: 13,9 °C, com sensação térmica de 2,8 °C, às 6h.
- Pampulha: 16,5 °C, com sensação térmica de 15,1 °C, às 4h.
- Venda Nova: 16,6 °C às 3h10.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas Gerais, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de névoa seca no Triângulo e Alto Paranaíba.