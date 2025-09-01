Tempo em BH: veja a previsão para esta segunda (1°)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de um final de semana com chuva, a semana começa com melhora nos índices de umidade relativa do ar em Belo Horizonte, mas sem previsão para novas precipitações nesta segunda-feira (1°/9).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,8°C, às 6h.

A umidade do ar, que esteve em torno de 25% na última semana, sobe para 40% nesta segunda.

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 25°C.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 1°/9

Barreiro: 14,9 °C às 6h25.

Centro-Sul: 14,5 °C, às 6h25.

Oeste: 13,9 °C, com sensação térmica de 2,8 °C, às 6h.

Pampulha: 16,5 °C, com sensação térmica de 15,1 °C, às 4h.

Venda Nova: 16,6 °C às 3h10.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas Gerais, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de névoa seca no Triângulo e Alto Paranaíba.