Motociclista perde o controle da direção, bate em poste e morre na hora
Acidente aconteceu em Januária (MG), no Norte do estado, nessa quinta-feira (10/9). A vítima não reagiu a estímulos de reanimação
Um motociclista de 40 anos, identificado pelas iniciais A.P.O., morreu após bater contra um poste de energia elétrica em Januária (MG), no Norte do estado, na tarde dessa quinta-feira (11/9).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h, na Avenida Inglaterra, bairro Moradeiras. A vítima conduzia uma Honda 125 Fan preta quando perdeu o controle e atingiu o poste.
Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a moto caída na calçada e o motociclista no chão, de barriga para cima. Ele apresentava trauma no crânio, maxilar e mandíbula, sem sinais vitais.
Devido ao quadro, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar e o levaram para o hospital municipal. No hospital, a equipe médica continuou os procedimentos de reanimação, mas confirmou a morte.
Testemunhas relataram que o homem perdeu o controle da moto antes da batida.
Como evitar?
O Corpo de Bombeiros ressalta recomendações para evitar acidentes com motos. São elas:
Manter atenção redobrada ao fluxo de veículos
Respeitar os limites de velocidade
Evitar manobras arriscadas
Respeitar a sinalização viária
Manter distância segura dos demais veículos
Utilizar os faróis acesos em qualquer horário do dia
Praticar direção defensiva, com atenção aos comportamentos próprios e de demais usuários da via
Em caso de chuva, reduzir a velocidade