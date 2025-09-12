Motociclista perde o controle da direção, bate em poste e morre na hora

Um motociclista de 40 anos, identificado pelas iniciais A.P.O., morreu após bater contra um poste de energia elétrica em Januária (MG), no Norte do estado, na tarde dessa quinta-feira (11/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h, na Avenida Inglaterra, bairro Moradeiras. A vítima conduzia uma Honda 125 Fan preta quando perdeu o controle e atingiu o poste.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a moto caída na calçada e o motociclista no chão, de barriga para cima. Ele apresentava trauma no crânio, maxilar e mandíbula, sem sinais vitais.

Devido ao quadro, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar e o levaram para o hospital municipal. No hospital, a equipe médica continuou os procedimentos de reanimação, mas confirmou a morte.

Testemunhas relataram que o homem perdeu o controle da moto antes da batida.

Como evitar?

O Corpo de Bombeiros ressalta recomendações para evitar acidentes com motos. São elas: