Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO

Motociclista perde o controle da direção, bate em poste e morre na hora

Acidente aconteceu em Januária (MG), no Norte do estado, nessa quinta-feira (10/9). A vítima não reagiu a estímulos de reanimação

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/09/2025 05:56

compartilhe

Siga no
x
Vítima foi encontrada já sem sinais vitais. Ela foi socorrida ao hospital, mas não respondeu aos estímulos de reanimação
Vítima foi encontrada já sem sinais vitais. Ela foi socorrida ao hospital, mas não respondeu aos estímulos de reanimação crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 40 anos, identificado pelas iniciais A.P.O., morreu após bater contra um poste de energia elétrica em Januária (MG), no Norte do estado, na tarde dessa quinta-feira (11/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h, na Avenida Inglaterra, bairro Moradeiras. A vítima conduzia uma Honda 125 Fan preta quando perdeu o controle e atingiu o poste.

Leia Mais

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a moto caída na calçada e o motociclista no chão, de barriga para cima. Ele apresentava trauma no crânio, maxilar e mandíbula, sem sinais vitais. 

Devido ao quadro, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar e o levaram para o hospital municipal. No hospital, a equipe médica continuou os procedimentos de reanimação, mas confirmou a morte.

Testemunhas relataram que o homem perdeu o controle da moto antes da batida. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como evitar?

O Corpo de Bombeiros ressalta recomendações para evitar acidentes com motos. São elas:

  • Manter atenção redobrada ao fluxo de veículos

  • Respeitar os limites de velocidade 

  • Evitar manobras arriscadas

  • Respeitar a sinalização viária

  • Manter distância segura dos demais veículos

  • Utilizar os faróis acesos em qualquer horário do dia

  • Praticar direção defensiva, com atenção aos comportamentos próprios e de demais usuários da via

  • Em caso de chuva, reduzir a velocidade

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay