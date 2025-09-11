Motociclista perde controle, cai de viaduto e é resgatado em Belo Horizonte
Condutor seguia na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando saiu da pista, ultrapassou barreira de proteção e caiu na Amazonas. Trecho está bloqueado
Um motociclista, de aproximadamente 25 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de cair de um viaduto da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, trecho do Anel Rodoviário, e parar na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (11/9).
Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que apoia a ocorrência, o motociclista dirigia na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na Amazonas, em um trecho próximo ao posto de gasolina Vixx, por volta de 5h24.
O trecho da avenida, no sentido Contagem (MG), tem a faixa da esquerda bloqueada para registro da ocorrência.
O motociclista desmaiou na queda, mas foi resgatado e encaminhado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.
A perícia da Polícia Civil também atua na ocorrência.
Matéria em atualização