Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Motociclista perde controle, cai de viaduto e é resgatado em Belo Horizonte

Condutor seguia na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando saiu da pista, ultrapassou barreira de proteção e caiu na Amazonas. Trecho está bloqueado

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2025 06:55 - atualizado em 11/09/2025 07:27

compartilhe

Siga no
x
Homem foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado para atendimento médico
Homem foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado para atendimento médico crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motociclista, de aproximadamente 25 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de cair de um viaduto da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, trecho do Anel Rodoviário, e parar na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (11/9).

Leia Mais

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que apoia a ocorrência, o motociclista dirigia na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na Amazonas, em um trecho próximo ao posto de gasolina Vixx, por volta de 5h24.

O trecho da avenida, no sentido Contagem (MG), tem a faixa da esquerda bloqueada para registro da ocorrência.

O motociclista desmaiou na queda, mas foi resgatado e encaminhado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A perícia da Polícia Civil também atua na ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh corpo-de-bombeiros policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay