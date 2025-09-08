MG: motorista bêbado invade contramão e mata policial militar em moto

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O policial militar Giulliano Costa Nogueira, de 45 anos, morreu na MGC-120, em Visconde do Rio Branco (MG), na Zona da Mata, após um motorista embriagado invadir a contramão e bater de frente com a moto pilotada pela vítima.

O acidente aconteceu na altura do km 654, por volta das 19h, na noite do último sábado (6/9). O militar era lotado na 13ª Região da Polícia Militar, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte ainda no local.

O motorista do automóvel disse que se deslocava de Viçosa para Visconde do Rio Branco quando acabou surpreendido por um farol na direção contrária e não conseguiu evitar a batida, narra a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no boletim de ocorrência.

Os policiais ainda registraram no documento que o homem se negou a fazer o teste do bafômetro, embora tenha admitido ter ingerido cerveja e pinga antes de dirigir.

Conforme a PMRv, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. A perícia da Polícia Civil constatou que o motorista invadiu a contramão, conforme sugerem as posições dos veículos e outros elementos que traçam a dinâmica do acidente. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo (sem intenção de matar).

Em nota, o 31º Batalhão de Polícia Militar lamentou a morte do 3º sargento. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, amigos e companheiros de farda, compartilhando o sentimento de perda irreparável.”

