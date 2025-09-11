MG: patrão que teria assediado e esfaqueado auxiliar de cozinha se entrega

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O proprietário de um restaurante que teria esfaqueado e assediado uma auxiliar de cozinha em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, em 2 de setembro, compareceu à delegacia da Polícia Civil no último dia 5.

A informação foi confirmada à reportagem nesta quinta-feira (11/9) pela assessoria da instituição policial no município. O homem de 47 anos foi ouvido e liberado, pois já havia decorrido o prazo em que se caracteriza o flagrante. Ele responderá em liberdade até o fim da investigação a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Na ocasião, o comerciante havia fugido de carro pela BR-040. A vítima, de 33 anos, recebeu alta do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) na tarde da última segunda-feira (8/9), unidade onde estava internada depois de ser transferida da UPA Norte, onde recebeu os primeiros atendimentos.

No HPS, no dia 4, ela foi ouvida pela Polícia Civil, mas detalhes não foram repassados pela instituição policial.

Relembre o caso

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde do dia 2 de setembro para comparecer ao estabelecimento localizado no Bairro Santa Cruz, na Zona Norte da cidade.

Os militares encontraram a vítima consciente e caída na cozinha do restaurante recebendo atendimento de uma equipe de uma unidade básica de saúde do bairro. Ela apresentava sangramento na altura do tórax. Os militares a levaram dentro da viatura até a UPA Norte. A vítima contou que trabalhava há cerca de 20 dias no local.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou que vinha sofrendo assédios sexuais constantes. Nesse sentido, em uma das ocasiões, o homem teria solicitado via WhatsApp que a funcionária enviasse a ele fotos nua. O marido da auxiliar de cozinha confirmou essa informação.

Uma testemunha, cozinheira do restaurante, informou que, pela manhã, por volta das 10h, a esposa do suspeito chegou ao local. Segundo ela, a auxiliar de cozinha contou à mulher sobre as investidas sexuais do marido dela. O casal, então, discutiu no local, e a esposa deixou o estabelecimento pouco depois.

Ainda conforme apurado pela polícia, o dono do restaurante, irritado, “passou a realizar movimentos com uma faca sobre uma mesa”. “Ela desgraçou a minha vida”, teria dito o comerciante, segundo a cozinheira. Essa testemunha disse também que, em seguida, o patrão avançou sobre a colega de trabalho com socos e chutes e, por fim, a esfaqueou no peito. Na sequência, ele fugiu de carro pela BR-040.

Questionada na UPA Norte, a vítima confirmou as informações passadas pela colega de trabalho. Depois do primeiro atendimento na unidade, a auxiliar de cozinha foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O quadro de saúde dela é estável e não há risco de morte.

