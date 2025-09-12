Rio das Velhas terá captação de água reduzida devido a escassez

Um trecho do Médio-Baixo e Baixo Rio das Velhas, entre os postos de monitoramento fluviométrico de Várzea da Palma e Ponte do Licínio, entrou em situação crítica de escassez hídrica superficial. A medida, declarada nesta sexta-feira (12/9) por uma portaria do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), determina redução imediata na captação de água, por um período inicial de 30 dias.

A portaria impacta 20 municípios: Lassance e Várzea da Palma, no Norte de Minas; e Gouveia, Datas, Corinto, Curvelo, Augusto de Lima, Diamantina, Buenópolis, Santo Hipólito, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Morro da Garça, Santana do Riacho, Presidente Kubitschek, Monjolos, Baldim, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte e Inimutaba, na Região Central do Estado.

Usuários que não cumprirem as regras terão seus direitos de uso suspensos até o fim da vigência da portaria que estabelece as seguintes restrições:

Redução de 20% para consumo humano, consumo animal e abastecimento público;

Redução de 25% para irrigação;

Redução de 30% para consumo industrial e agroindustrial;

Redução de 50% para outras finalidades de consumo.

Fragilidade dos recursos hídricos

Para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), Valter Vilela, a repetição dessa situação é um sinal claro da fragilidade hídrica da região. "Todos os anos, no período seco, virou comum entrarmos em situação de alerta ou restrição. Isso mostra que nossa bacia vem perdendo resiliência. O ciclo hidrológico já não consegue mais se equilibrar naturalmente", observa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com Vilela, é preciso reforçar ações estruturantes, como recuperação de nascentes, proteção de solos e uso racional da água. "Precisamos trabalhar com mais intensidade para recuperar o território, ampliar a infiltração da água no solo, produzir água em vez de apenas reagir à escassez. E isso exige compromisso", afirma.