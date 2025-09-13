BH: depois de fuga de 5h, suspeito tenta subornar policiais no hospital

Um jovem de 19 anos foi preso depois de furtar a casa de um idoso no bairro Santa Lúcia e fugir da polícia por mais de cinco horas no Aglomerado do Carrapato, no Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste sábado (13/9). Ele fingiu ter sido atingido por um tiro e pediu que fosse liberado da prisão para buscar uma arma de suborno.

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o bairro ainda na noite de sexta-feira (12) quando viu três suspeitos vestidos de preto. Dois deles usavam balaclava que tampava o rosto, o que levantou suspeitas e levou à abordagem.

Conforme os registros, ao perceberem a chegada dos militares, os três pularam uma mureta de proteção de uma área de invasão conhecida por intenso tráfico de drogas. Um deles, que usava tornozeleira eletrônica e uma bolsa laranja, foi reconhecido como autor de diversos furtos a residências e já conhecido pelos policiais.

Os militares iniciaram a perseguição e o aglomerado foi cercado. Dois dos suspeitos se dispersaram e o jovem “tornozelado” seguiu como alvo. Neste momento, os militares receberam uma denúncia de um idoso de 72 anos, morador do Santa Lúcia, que relatou que encontrou a entrada da casa arrombada com vários objetos de valor faltando.

A perseguição durou cinco horas entre becos, subidas em telhados e danos a moradores. Segundo a PM, nenhum prejudicado resolveu prestar queixa por temer represálias.

Depois deste período, o jovem foi visto deitado na laje de uma casa. Um militar ordenou que ele se entregasse e os dois começaram uma briga física, na qual o jovem tentou derrubar o militar do telhado. O jovem fugiu novamente e, enquanto corria, fez um movimento na cintura que sugeria que estava armado. Neste momento, para evitar serem baleados, os militares dispararam contra ele.

O suspeito caiu no chão desmaiado e foi socorrido pelos policiais ao Hospital João XXIII. No entanto, a equipe de enfermagem de plantão informou que o jovem não foi baleado e tinha apenas escoriações pela fuga.

Tentativa de suborno no hospital

No hospital, o suspeito deu sua versão do crime. Ele admitiu o furto e perguntou aos militares se havia a possibilidade de liberá-lo da prisão. Os policiais fingiram aceitar uma possível transação e o suspeito ofereceu uma arma de fogo em troca da liberdade.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi insistente. Ele disse que tinha uma arma escondida em um lugar específico e precisava ser liberado para buscá-la. O jovem foi preso em flagrante por desobediência, resistência, corrupção ativa e dano. Ele já contabilizava sete passagens por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma e outras seis por descumprimento de medidas do sistema prisional.

Os militares seguiram pelas casas onde o jovem passou e encontraram quatro garrafas de whisky, sete relógios, um porta-óculos, algumas pulseiras, duas facas, uma lanterna e uma lata de energético. O material foi reconhecido pela vítima.