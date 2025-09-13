BH: motorista embriagado avança sinal e deixa jovens em estado gravíssimo

A direção perigosa de um motorista embriagado deixou dois jovens em estado gravíssimo no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na manhã deste sábado (13/9). O acidente aconteceu na esquina das avenidas Álvares Cabral com Bias Fortes, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), às 4h da madrugada.

A Polícia Militar teve acesso a câmeras de segurança do Olho Vivo e constatou que o carro, de modelo Celta, avançou um sinal vermelho e atingiu a moto.



De acordo com o boletim de ocorrência, os militares chegaram ao local do acidente onde já atendiam equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista, um jovem de 18 anos, estava sendo atendido em estado gravíssimo e estava sendo entubado para transporte ao hospital.

A passageira da moto, uma jovem de 20 anos, também estava desacordada. Conforme os registros, ela estava com uma fratura na tíbia e no fêmur da perna direita e olhos roxos. Ela também foi levada ao João XXIII em estado gravíssimo.

Aos militares, o motorista do carro, de 22 anos, contou que o acidente aconteceu repentinamente e não entendeu o que aconteceu. Ele levava uma mulher de 48 anos para casa, que conheceu em um bar. Ela não se feriu no impacto.

De acordo com o documento policial, o motorista apresentava sinais de embriaguez como fala arrastada, olhos avermelhados e cheiro de bebida. Ele se recusou a passar por teste de bafômetro, mas foi preso por embriaguez ao volante.

Ainda segundo a PM, o motociclista não tinha habilitação. A moto e o carro foram removidos ao pátio credenciado. Até o fechamento da ocorrência, não havia novas informações sobre o estado de saúde das vítimas.