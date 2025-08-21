Carro é arrastado por caminhão que avançou placa de pare; veja o vídeo

Ao furar um sinal de parada obrigatória, um caminhão bateu e arrastou um carro em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (21/8). Duas pessoas se feriram, mas o motorista do caminhão não parou para prestar socorro. Câmeras de segurança registraram a cena.



Nas imagens é possível ver quando o caminhão avança no cruzamento das ruas Cláudio Manoel da Costa e Fausto Próspero e bate em um carro de passeio. O motorista do caminhão chega a buzinar, mas não consegue evitar a colisão. O carro é arrastado por quase uma quadra.



As duas pessoas que estavam no veículo de passeio, incluindo um idoso de 62 anos, ficaram feridas e receberam atendimento no Pronto Socorro de Ituiutaba, de onde já foram liberados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O condutor do caminhão ainda não foi identificado e, de posse das imagens, a Polícia Militar trabalha para encontra-lo e dar seguimento às investigações.