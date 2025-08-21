Assine
Carro é arrastado por caminhão que avançou placa de pare; veja o vídeo

Imagens mostram motorista avança no cruzamento, buzina, mas não consegue parar e atinge o veículo; duas pessoas ficaram feridas

21/08/2025 16:42 - atualizado em 21/08/2025 16:44

Vídeo: Carro é arrastado por caminhão em colisão em Ituiutaba
Vídeo: Carro é arrastado por caminhão em colisão em Ituiutaba crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Ao furar um sinal de parada obrigatória, um caminhão bateu e arrastou um carro em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (21/8). Duas pessoas se feriram, mas o motorista do caminhão não parou para prestar socorro. Câmeras de segurança registraram a cena.


Nas imagens é possível ver quando o caminhão avança no cruzamento das ruas Cláudio Manoel da Costa e Fausto Próspero e bate em um carro de passeio. O motorista do caminhão chega a buzinar, mas não consegue evitar a colisão. O carro é arrastado por quase uma quadra.

As duas pessoas que estavam no veículo de passeio, incluindo um idoso de 62 anos, ficaram feridas e receberam atendimento no Pronto Socorro de Ituiutaba, de onde já foram liberados.

O condutor do caminhão ainda não foi identificado e, de posse das imagens, a Polícia Militar trabalha para  encontra-lo e dar seguimento às investigações.  

