Assine
overlay
Início Gerais
CRIME NA CAPITAL

Motorista bate o carro e tem o celular furtado durante ajuda de populares

Acidente aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Nova Cachoeirinha, na Região Norte de BH, na madrugada desta sexta (12)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/09/2025 09:11 - atualizado em 12/09/2025 09:14

compartilhe

Siga no
x
Motorista foi socorrido por populares que se aproveitaram de momento de confusão para furto
Motorista foi socorrido por populares que se aproveitaram de momento de confusão para furto crédito: Unsplash

O motorista de uma Saveiro, de 31 anos, foi furtado quando recebia ajuda depois de um acidente na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Nova Cachoeirinha, no Norte de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta sexta-feira (12/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista ia para casa e dirigia sentido Centro quando perdeu o controle da direção e bateu contra um semáforo. Logo após a colisão, um grupo com aparência de pessoas em situação de rua, conforme o relato do motorista, se aproximou e o ajudou a sair do carro.

Leia Mais

Ainda segundo o condutor, enquanto recebia a ajuda, parte do grupo revirou o automóvel. Depois disso, o motorista alega não ter encontrado mais o seu telefone celular. Ele não teve ferimentos aparentes e recusou atendimento médico.

Os militares tentaram localizar o aparelho pelo rastreamento automático, mas o recurso estava desligado. Até o momento, o celular não foi recuperado.

Um técnico da BHTrans constatou que um semáforo foi danificado e acionou uma equipe de manutenção. A via foi liberada às 5h17.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro estava com licenciamento vencido desde 2024 e foi removido. O caso segue com a 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bhtrans policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay