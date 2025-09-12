Motorista bate o carro e tem o celular furtado durante ajuda de populares

O motorista de uma Saveiro, de 31 anos, foi furtado quando recebia ajuda depois de um acidente na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Nova Cachoeirinha, no Norte de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta sexta-feira (12/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista ia para casa e dirigia sentido Centro quando perdeu o controle da direção e bateu contra um semáforo. Logo após a colisão, um grupo com aparência de pessoas em situação de rua, conforme o relato do motorista, se aproximou e o ajudou a sair do carro.

Ainda segundo o condutor, enquanto recebia a ajuda, parte do grupo revirou o automóvel. Depois disso, o motorista alega não ter encontrado mais o seu telefone celular. Ele não teve ferimentos aparentes e recusou atendimento médico.

Os militares tentaram localizar o aparelho pelo rastreamento automático, mas o recurso estava desligado. Até o momento, o celular não foi recuperado.

Um técnico da BHTrans constatou que um semáforo foi danificado e acionou uma equipe de manutenção. A via foi liberada às 5h17.

O carro estava com licenciamento vencido desde 2024 e foi removido. O caso segue com a 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.