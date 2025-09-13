Assine
TRÁFICO INTERESTADUAL

PRF intercepta carro com cocaína e lança-perfume na BR-116, em Minas

Dupla admitiu ter comprado o material em uma comunidade do Rio de Janeiro; a droga seria entregue na cidade em que foi receptada

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/09/2025 10:39 - atualizado em 13/09/2025 10:40

Abordagem resultou na apreensão de cocaína, lança-perfume e um líquido não identificado
Abordagem resultou na apreensão de cocaína, lança-perfume e um líquido não identificado crédito: Divulgação/PRF

Dois homens, de 25 e 34 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrados com cocaína e lança-perfume na BR-116, na altura de Leopoldina (MG), na Zona da Mata, nessa sexta-feira (12/9).

Os dois estavam em um Volkswagen Gol e foram abordados pela PRF no quilômetro 784 da rodovia. Segundo a polícia, ambos apresentaram nervosismo e agitação quando perceberam a aproximação policial. 

Os agentes fizeram uma vistoria no carro, onde acharam 1.000 pinos de cocaína, 144 frascos de lança-perfume e três galões com um líquido transparente não identificado.

Questionada sobre o material, a dupla confessou o crime. Conforme os registros, os homens disseram que compraram a droga em uma favela no Rio de Janeiro e as entregariam na cidade de Leopoldina. Outros detalhes sobre a origem e destino, porém, não foram repassados.

A dupla foi presa e encaminhada, juntamente da droga, à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. O veículo estava com a documentação em dia e foi recolhido a um pátio credenciado pelo Detran.

