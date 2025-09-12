Polícia prende 4 pessoas e apreende drogas avaliadas em R$1 milhão

Quatro pessoas foram presas e cerca de R$ 1 milhão em drogas foram aprendidos nessa quinta-feira (11/9), em uma operação da Polícia Civil, em Patos de Minas. Um dos suspeitos está entre os principais fornecedores de entorpecentes na cidade do Alto Paranaíba.

A troca de informações com a Polícia Militar, que também esteve na ação, possibilitou a abertura da investigação contra o tráfico de drogas. O esforço foi focado nas ações de um homem. Ele teria montando um esquema de tráfico de drogas em parceria com um comparsa.



Ambos, já haviam sido presos juntos em 2014, transportando 260 kg de maconha para Patos de Minas.



A operação consistiu em impedir uma reunião entre os suspeitos, que aconteceria nessa quinta em Patrocínio. A abordagem aconteceu na chamada Estrada da Serrinha. Os policiais encontaram dentro de um carro 14 barras de crack, pesando mais de 15kg.

Ainda durante a ocorrência, os policiais foram até às casas de outros suspeitos. Em casas diferentes no bairro Santo Antônio, encontraram mais de 11kg de pasta base e outros 7kg de maconha. Cerca de R$ 14 mil também foram apreendidos e mais dois homens foram detidos em flagrante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A investigação vai seguir para obter mais informações sobre a rede de distribuição de drogas na região de Patos de Minas.