INCIDENTE

Mulher acende isqueiro embaixo de cama e bota fogo na casa

Homem explicou que esposa procurava um objeto, mas a chama do objeto atingiu o lençol e se espalhou pelo quarto. Caso aconteceu em Patrocínio

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
12/09/2025 12:05

Mulher acendeu um isqueiro embaixo de cama para procurar por um objeto e chama pegou no lençol e se espalhou pela casa crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio inusitado aconteceu na noite dessa quinta-feira (11/9) na residência de um casal na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ninguém ficou ferido.

Segundo relato do homem ao Corpo de Bombeiros de Patrocínio, o fogo começou de forma acidental depois que a sua esposa acendeu um isqueiro embaixo da cama, pois procurava algum objeto. No entanto, as chamas atingiram o lençol e, rapidamente, se espalharam pela casa.

O fogo, ainda conforme os bombeiros, destruiu o quarto, queimando totalmente dois guarda-roupas, diversas roupas, uma cama e parte do telhado. Além disso, as chamas atingiram parcialmente outros cômodos da residência.

As labaredas foram controladas por equipe da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros.

alto-paranaiba cbmmg fogo-em-residencia patrocinio

