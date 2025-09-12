Mulher acende isqueiro embaixo de cama e bota fogo na casa

Um incêndio inusitado aconteceu na noite dessa quinta-feira (11/9) na residência de um casal na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ninguém ficou ferido.

Segundo relato do homem ao Corpo de Bombeiros de Patrocínio, o fogo começou de forma acidental depois que a sua esposa acendeu um isqueiro embaixo da cama, pois procurava algum objeto. No entanto, as chamas atingiram o lençol e, rapidamente, se espalharam pela casa.

O fogo, ainda conforme os bombeiros, destruiu o quarto, queimando totalmente dois guarda-roupas, diversas roupas, uma cama e parte do telhado. Além disso, as chamas atingiram parcialmente outros cômodos da residência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As labaredas foram controladas por equipe da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros.