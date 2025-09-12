Polícia Militar recupera dezenas de celulares em loja no Centro de BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu dezenas de aparelhos eletrônicos de origem duvidosa em uma loja na Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, após um rastreamento que recuperou um iPhone furtado nesta sexta-feira (12/9).





A ação foi desencadeada pela denúncia de um homem que teve o celular levado durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, ontem (11). Ele rastreou o aparelho no Shopping Caetés e informou a localização à guarnição de motopatrulha GT-6 da 6ª Cia.





Após irem de imediato ao local indicado, os policiais recuperaram o iPhone e apreenderam mais de 50 eletrônicos, incluindo 44 celulares, seis notebooks e quatro iPads, além de uma bicicleta e documentos diversos.





Na ocorrência, um receptador e um autor contumaz de furto foram presos em flagrante.

