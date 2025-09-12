Assine
overlay
Início Gerais
FURTOS

Polícia Militar recupera dezenas de celulares em loja no Centro de BH

Mais de 50 aparelhos eletrônicos foram encontrados após denúncia de uma pessoa que teve o celular furtado durante clássico nessa quinta-feira (11)

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
12/09/2025 15:57

compartilhe

Siga no
x
Dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos.
Dezenas de aparelhos eletrônicos furtados foram apreendidos pela Polícia Militar em loja no Centro de BH crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu dezenas de aparelhos eletrônicos de origem duvidosa em uma loja na Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, após um rastreamento que recuperou um iPhone furtado nesta sexta-feira (12/9).


A ação foi desencadeada pela denúncia de um homem que teve o celular levado durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, ontem (11). Ele rastreou o aparelho no Shopping Caetés e informou a localização à guarnição de motopatrulha GT-6 da 6ª Cia.

Leia Mais


Após irem de imediato ao local indicado, os policiais recuperaram o iPhone e apreenderam mais de 50 eletrônicos, incluindo 44 celulares, seis notebooks e quatro iPads, além de uma bicicleta e documentos diversos.


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ocorrência, um receptador e um autor contumaz de furto foram presos em flagrante.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh furto-de-celular pmmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay