REGIÃO NORDESTE

Vídeo: homem invade bar usando patins e furta celular em BH

Suspeito invadiu o estabelecimento quando não havia funcionários. Segundo a PM, uma drogaria foi assaltada na mesma rua, horas antes

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
25/08/2025 16:34

Homem invade bar usando patins e furta celular na mesma rua onde drogaria também foi assaltada
Homem invade bar usando patins e furta celular na mesma rua onde drogaria também foi assaltada crédito: Reprodução

Um homem invadiu um bar usando patins e furtou um celular, na madrugada desta segunda-feira (25/8), no Bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em menos de duas horas, um assalto a uma drogaria também foi registrado na mesma rua.

Segundo os registros, no primeiro caso, um homem se aproveitou do momento em que não havia funcionários no local, e furtou um celular que estava atrás no balcão. 

O momento foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível vê-lo entrar patinando no estabelecimento. O suspeito chega até o balcão, olha para os lados, pega o aparelho telefônico e foge. 

Conforme a PM, na mesma rua, um assalto também foi registrado. De acordo com o boletim de ocorrência, uma jovem de 19 anos anunciou um assalto dentro de uma drogaria, onde estava um funcionário, de 27.

O homem relatou à polícia que a mulher passou cerca de uma hora na loja colocando produtos no carrinho, até que ele se aproximou para perguntar se ela precisava de ajuda. Nesse momento, ela o ameaçou, dizendo que o marido estava armado do lado de fora.

Ainda segundo o depoimento, a mulher teria dito para o homem ficar quieto, com as seguintes palavras: "meu marido está lá fora armado e qualquer alarde, ele vai entrar e atirar na sua cabeça; não fala para ninguém, senão vou te furar; vou sair da loja com os produtos e fingir que nada aconteceu”.

O funcionário afirmou à corporação que o casal fugiu levando diversos produtos de beleza e cosméticos. A PM informou que até o momento ninguém foi preso. 

