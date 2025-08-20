Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Furto de cabos deixa região de BH sem água nesta quarta (20)

Além do furto em unidade de bombeamento, manutenção operacional também impacta o abastecimento na capital e Grande BH

20/08/2025 08:13

Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Situação será normalizada até nesta quarta-feira (20/8) crédito: hippopx.com

Sete bairros de Belo Horizonte e dois bairros de Santa Luzia, na Região Metropolitana, podem ficar sem água, nesta quarta-feira (20/8). 

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), no caso de Santa Luzia e em um dos bairros de BH, a intermitência no abastecimento pode ocorrer devido a uma manutenção programada.

No entanto, um furto de cabos de energia elétrica na unidade de bombeamento de água na região Noroeste da capital mineira acarretou na possibilidade de falta de água.

Conforme a companhia, o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Bairros de BH

  • Califórnia
  • Camargos
  • Coração Eucarístico
  • Maravilha
  • Santa Maria
  • Vila Virginia
  • Vila Oeste

Bairros de Santa Luzia

  • Belo Vale
  • Cristina

