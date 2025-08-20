Furto de cabos deixa região de BH sem água nesta quarta (20)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sete bairros de Belo Horizonte e dois bairros de Santa Luzia, na Região Metropolitana, podem ficar sem água, nesta quarta-feira (20/8).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), no caso de Santa Luzia e em um dos bairros de BH, a intermitência no abastecimento pode ocorrer devido a uma manutenção programada.

No entanto, um furto de cabos de energia elétrica na unidade de bombeamento de água na região Noroeste da capital mineira acarretou na possibilidade de falta de água.

Conforme a companhia, o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Bairros de BH

Califórnia

Camargos

Coração Eucarístico

Maravilha

Santa Maria

Vila Virginia

Vila Oeste

Bairros de Santa Luzia