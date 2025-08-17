Bairros de BH enfrentam intermitência no abastecimento de água desde sábado
Companhia prevê normalização gradativa do serviço neste domingo (17/8); imóveis com caixas d’água podem não ser afetados
compartilheSiga no
Moradores de diversas regiões de Belo Horizonte enfrentaram problemas no fornecimento de água desde a noite de sábado (16/8) em razão de uma manutenção operacional emergencial da Copasa.
Leia Mais
De acordo com a companhia, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradativa ao longo deste domingo (17/8).
- Em tempo de seca, Bacia do Paraopeba tem queda de 10,6% da capacidade total
- Seca impõe restrição de uso da água no rio Paraopeba
A empresa ressalta que os imóveis com reservatórios próprios podem não sentir os impactos da intermitência.
Quais são os bairros afetados?
- Andiroba
- Beira Linha
- Belmonte
- Cidade Nova
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Eymard
- Fernão Dias
- Goiânia
- Ipê
- Ipiranga
- Maria Goretti
- Maria Virgínia
- Morro dos Macacos
- Ouro Minas
- Palmares
- Penha, Pirajá
- São Benedito
- São Gabriel
- São Marcos
- São Paulo
- União
- Vila de Sá
- Vila Ouro Minas
- Vila São Gabriel
- Vila São Paulo
- Vitória