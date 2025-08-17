Bairros de BH enfrentam intermitência no abastecimento de água desde sábado

Moradores de diversas regiões de Belo Horizonte enfrentaram problemas no fornecimento de água desde a noite de sábado (16/8) em razão de uma manutenção operacional emergencial da Copasa.

De acordo com a companhia, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradativa ao longo deste domingo (17/8).

A empresa ressalta que os imóveis com reservatórios próprios podem não sentir os impactos da intermitência.

Quais são os bairros afetados?