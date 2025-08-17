Assine
Bairros de BH enfrentam intermitência no abastecimento de água desde sábado

Companhia prevê normalização gradativa do serviço neste domingo (17/8); imóveis com caixas d’água podem não ser afetados

17/08/2025 11:41 - atualizado em 17/08/2025 11:45

Imagem de uma torneira pingando
A Copasa informou, por meio de nota, que a previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa crédito: Reprodução/Pexels

Moradores de diversas regiões de Belo Horizonte enfrentaram problemas no fornecimento de água desde a noite de sábado (16/8) em razão de uma manutenção operacional emergencial da Copasa. 

De acordo com a companhia, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradativa ao longo deste domingo (17/8). 

A empresa ressalta que os imóveis com reservatórios próprios podem não sentir os impactos da intermitência. 

Quais são os bairros afetados? 

  • Andiroba
  • Beira Linha
  • Belmonte
  • Cidade Nova
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Eymard
  • Fernão Dias
  • Goiânia
  • Ipê
  • Ipiranga
  • Maria Goretti
  • Maria Virgínia
  • Morro dos Macacos
  • Ouro Minas
  • Palmares
  • Penha, Pirajá
  • São Benedito
  • São Gabriel
  • São Marcos
  • São Paulo
  • União
  • Vila de Sá
  • Vila Ouro Minas
  • Vila São Gabriel
  • Vila São Paulo
  • Vitória

