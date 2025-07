Governo de Minas anuncia construção de 538 cisternas no semiárido

No semiárido da região mineira do Vale do Jequitinhonha, o acesso à água tratada é uma luta travada há décadas. Nas áreas rurais o sofrimento é ainda maior, com famílias dependendo de poços artesianos para atividades cotidianas. A fim de minimizar o problema, o governo de Minas Gerais anunciou nesta quinta-feira (24/7) a criação de 538 cisternas, sendo 56 apenas no município de Januária, beneficiando cerca de 2 mil pessoas.

O investimento de quase R$ 4,2 milhões faz parte do Programa Encontro das Águas, do governo estadual, foi divulgado em um evento realizado no Parque de Exposições Astério Itabayana, em Januária. O objetivo da iniciativa é utilizar a captação das águas da chuva para reforçar a segurança hídrica de famílias rurais. Ao todo, o Programa já conta com mais de R$ 600 milhões em investimentos.

“Estamos falando de garantia de água. É impossível aceitar com tranquilidade que algum lugar tenha mais cobertura de celular do que disponibilidade de água”, disse o vice-governador Mateus Simões (Novo).

Durante a solenidade, o Programa Irriga Minas, voltado à agricultura familiar, fez uma entrega simbólica de kits de irrigação, que incluem caixa d’água, tubo gotejador e conectores para 30 casas de Januária. Outros 1.518 kits serão entregues para outros municípios da região, ultrapassando 4,4 mil kits em 124 municípios e chegando ao valor de R$ 1,45 milhão.

Segundo Simões, o acesso à água para irrigação deve andar junto com projetos que viabilizem o acesso à sementes, informações técnicas para produção rural e facilidade de distribuição. “Tudo isso é essencial para o processo de reconstrução do Norte de Minas, para que a água chegue junto com a assistência técnica e a gente consiga recuperar esses 50 anos de atraso de investimentos na região”, afirmou.

Também foram anunciadas as novas etapas do programa Água Doce, que implementou sistemas de dessalinização de água salobra em comunidades de 26 municípios e prevê a instalação de 33 novos sistemas até 2026, assim como o investimento de R$ 7,5 milhões para expansão do projeto Gota d’Água, realizado junto à Copasa, que leva água potável às escolas estaduais não atendidas por redes públicas e já beneficiou 136 escolas no Norte de Minas.

Outra frente do programa é o Universaliza Minas, criado e executado pela Copasa, que amplia o acesso à água tratada e esgotamento sanitário em áreas rurais e comunidades urbanas vulneráveis em todo o estado.

No Norte de Minas, o investimento previsto é de R$ 2,9 milhões, com expectativa de alcançar 11 localidades e beneficiar cerca de 3 mil pessoas. Em todo o estado, o programa soma mais de 83 mil pessoas atendidas, 108 obras concluídas e 111 em andamento, com R$ 110 milhões investidos até junho de 2025.