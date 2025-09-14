Grande BH: mulher alega ter matado marido enforcado para se defender

Uma mulher de 26 anos confessou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ter matado o marido, de 31, enforcado em uma tentativa de se defender de agressão física. O caso ocorreu na manhã deste domingo (14/9) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita relatou que enforcou o homem com uma corda em uma tentativa de contê-lo, mas quando percebeu que ele estava desacordado, tentou socorrê-lo.

Segundo ela, a briga começou na noite de sábado (13/9) e escalonou durante a madrugada. A mulher afirma que o marido estava sob efeito de cocaína e estava tendo alucinações, além de “crise de ciúmes”.

Conforme relatado à polícia, o homem acreditava que havia um invasor na casa deles, mas a esposa disse que não era verdade. Ela afirmou que, por volta das 4h59, ele estava ligando para uma tia e gritando pela enteada, de 9 anos, que estava na casa, assim como as duas outras filhas.

Briga

Ainda segundo registro policial, o estopim da briga foi quando o marido tentou ligar de novo para a tia. Inconformada com a situação e as alucinações da vítima, a mulher jogou o celular dele em cima de um guarda-roupa para tentar interromper as tentativas de ligações. O homem teria subido no móvel para pegar o aparelho e conseguido um pedaço de madeira, com o qual teria ameaçado a mulher.

A esposa relatou que pegou a madeira da mão do marido e foi até a cozinha para molhar uma camiseta com aguarrás, em uma tentativa de usá-la para sufocar o homem, de acordo com o boletim de ocorrência. No entanto, o marido teria agarrado a mulher pelos cabelos e ambos entraram em uma luta corporal.

Ela teria tentado sufocar ele com a corda da blusa, mas não teve sucesso. Em seguida, afirma que pediu à filha de 7 anos para pegar uma corda mais grossa para amarrar o homem. Segundo relatado pela mulher, o homem começou a vomitar e desmaiou quando ela o enforcou.

Em uma tentativa de acordá-lo, ela o levou para o chuveiro, mas não teve sucesso e pediu à filha para ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e acionou a PMMG. Quando a corporação chegou ao local, a mulher ainda tentava reanimar o homem.

À polícia, ela afirmou que por diversas vezes sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do marido, e que viaturas policiais já haviam ido na residência deles para socorrê-la. A perícia foi ao local, o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal e a mulher foi presa. As três filhas dela ficaram com a avó materna.

A PMMG informou que a investigação está a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).