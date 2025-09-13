Assine
VIOLÊNCIA INFANTIL

Pai é suspeito de esfaquear filho de 4 anos em meio a surto de drogas

Criança foi socorrida com vida pelo Samu e levada para atendimento em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais

13/09/2025 19:23

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar conteve homem em surto após agressão ao filho no distrito de Mucuri, em Teófilo Otoni crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem em possível surto é suspeito de ter esfaqueado o próprio filho dentro de casa no distrito de Mucuri, em Teófilo Otoni (MG), na manhã deste sábado (13/9).

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem estava em surto após uso de drogas e atacou o filho que estava em seu colo. Os policiais utilizaram um dispositivo de imobilização, mas o suspeito resistiu à intervenção.

Imagens registradas durante a ocorrência mostram o indivíduo ensanguentado, em surto e violento, agredindo os militares mesmo após o uso da arma de choque. Ele foi contido, preso e encaminhado para atendimento médico. A idade do suspeito não foi informada.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebeu atendimento médico e não corre risco de morrer.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Minas Gerais, que também acompanham a situação da criança e as medidas de proteção que deverão ser adotadas.

