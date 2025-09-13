Assine
MISTÉRIO

Polícia encontra cadáver boiando em lagoa na Grande BH

O corpo de um homem foi encontrado neste sábado em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
13/09/2025 16:06

Detalhes sobre as circunstâncias da morte ainda não foram informados e a vítima não foi identificada
Detalhes sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O corpo de um homem foi encontrado boiando na Lagoa Olhos D’água, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9). A vítima ainda não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que foi acionado pela Polícia Militar para remoção do cadáver. A guarnição realizava ronda de patrulhamento quando se deparou com o corpo boiando. 

Os bombeiros utilizaram uma embarcação para chegar até o corpo e levá-lo até a margem, onde a Polícia Civil realizou a perícia.

Detalhes sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados. 

Tópicos relacionados:

grande-bh lagoa-santa policia

