Polícia encontra cadáver boiando em lagoa na Grande BH

O corpo de um homem foi encontrado boiando na Lagoa Olhos D’água, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9). A vítima ainda não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que foi acionado pela Polícia Militar para remoção do cadáver. A guarnição realizava ronda de patrulhamento quando se deparou com o corpo boiando.

Os bombeiros utilizaram uma embarcação para chegar até o corpo e levá-lo até a margem, onde a Polícia Civil realizou a perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Detalhes sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados.