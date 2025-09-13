Caminhão perde os freios, prensa carro em árvore e dois morrem na Grande BH
O acidente ocorreu em Jaboticatubas, na Grande BH, onde seriam realizados dois shows. Vítimas ficaram presas às ferragens
Duas pessoas morreram prensadas depois que um caminhão com tijolos perdeu os freios e, desgovernado, atingiu cinco veículos. O acidente ocorreu na Praça Nossa Senhora Conceição, no Centro de Jaboticatubas (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um Fiat Palio, com placas de BH. O carro foi atingido por um caminhão, de Ribeirão das Neves (MG), e ficou prensado contra uma árvore.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou as mortes. Até o momento, uma das vítimas foi identificada como um jovem de 25 anos.
Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também atuaram na ocorrência, que deixou outras duas pessoas feridas.
No local, é realizada a Feira de Arte e Sabor de Jabó, promovida pela Prefeitura de Jaboticatubas. Dois shows estavam previstos para a manhã deste sábado.
A Prefeitura de Jaboticatubas foi procurada para dar novas informações sobre o evento e a reportagem aguarda retorno.
Matéria em atualização