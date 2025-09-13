Caminhão perde os freios, prensa carro em árvore e dois morrem na Grande BH

Duas pessoas morreram prensadas depois que um caminhão com tijolos perdeu os freios e, desgovernado, atingiu cinco veículos. O acidente ocorreu na Praça Nossa Senhora Conceição, no Centro de Jaboticatubas (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um Fiat Palio, com placas de BH. O carro foi atingido por um caminhão, de Ribeirão das Neves (MG), e ficou prensado contra uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou as mortes. Até o momento, uma das vítimas foi identificada como um jovem de 25 anos.

Carro onde as vítimas estavam tinha placa de Belo Horizonte Corpo de Bombeiros/Divulgação

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também atuaram na ocorrência, que deixou outras duas pessoas feridas.

No local, é realizada a Feira de Arte e Sabor de Jabó, promovida pela Prefeitura de Jaboticatubas. Dois shows estavam previstos para a manhã deste sábado.

A Prefeitura de Jaboticatubas foi procurada para dar novas informações sobre o evento e a reportagem aguarda retorno.

Matéria em atualização