Homem perde controle de carro, cai em córrego e morre do coração

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (12/9), depois de perder o controle do carro e cair em um córrego, no Bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista estava preso dentro do veículo.





Quando a equipe dos bombeiros retirou o homem do carro, ele estava inconsciente. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.

Os militares fizeram massagens cardíacas. Uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu apoiou no atendimento e encaminhou a vítima para o Hospital Risoleta Neves, mas ele morreu.