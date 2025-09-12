Homem perde controle de carro, cai em córrego e morre do coração
A vítima, presa no veículo, foi resgatada inconsciente e chegou a ser levada para o Hospital Risoleta Neves
Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (12/9), depois de perder o controle do carro e cair em um córrego, no Bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista estava preso dentro do veículo.
Quando a equipe dos bombeiros retirou o homem do carro, ele estava inconsciente. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.
Os militares fizeram massagens cardíacas. Uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu apoiou no atendimento e encaminhou a vítima para o Hospital Risoleta Neves, mas ele morreu.