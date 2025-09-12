Assine
NORTE DE MINAS

Vídeo: motociclista atropela idosa de 73 anos na calçada e foge

Homem também abandonou no local a namorada que estava na garupa dele; as duas vítimas foram levadas para o hospital de Salinas, no Norte de Minas

12/09/2025 11:30

Após a colisão, o motociclista se levantou, pegou o capacete e fugiu sem prestar socorro à idosa
Após a colisão, o motociclista se levantou, pegou o capacete e fugiu sem prestar socorro à idosa crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma idosa de 73 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto caminhava na calçada do bairro São Geraldo, em Salinas (MG), no Norte do estado, na noite dessa quinta-feira (11). Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista pilota descontrolado pela Avenida Antônio Carlos e atinge a vítima.

 

Após a colisão, o motociclista se levantou, pegou o capacete e fugiu sem prestar socorro à idosa e à mulher que estava na garupa da moto. Nas imagens também é possível ver uma mulher, que acompanhava a idosa, desesperada, colocando as mãos na cabeça. 

A vítima foi socorrida pelo Samu com sangramento no ouvido, suspeita de fratura na perna e escoriações. A namorada do motociclista também ficou ferida e foi levada para o hospital com suspeita de fratura no ombro e dores no peito.

Leia Mais

Durante rastreamento, a Polícia Militar (PM) localizou o condutor em frente a uma casa no bairro Santo Antônio. Ele permitiu que os policiais realizassem buscas no local e a motocicleta foi apreendida. Segundo relato do próprio motociclista, ele teria deitado a moto para um lado e, ao tentar retorná-la, perdeu o controle, atingindo a idosa.

O homem sofreu ferimentos leves e foi atendido em uma UPA antes de ser conduzido à delegacia. De acordo com a PM, ele foi preso por omissão de socorro, direção perigosa e por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

overflay