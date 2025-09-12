Vídeo: motociclista atropela idosa de 73 anos na calçada e foge

Uma idosa de 73 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto caminhava na calçada do bairro São Geraldo, em Salinas (MG), no Norte do estado, na noite dessa quinta-feira (11). Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista pilota descontrolado pela Avenida Antônio Carlos e atinge a vítima.

Após a colisão, o motociclista se levantou, pegou o capacete e fugiu sem prestar socorro à idosa e à mulher que estava na garupa da moto. Nas imagens também é possível ver uma mulher, que acompanhava a idosa, desesperada, colocando as mãos na cabeça.

A vítima foi socorrida pelo Samu com sangramento no ouvido, suspeita de fratura na perna e escoriações. A namorada do motociclista também ficou ferida e foi levada para o hospital com suspeita de fratura no ombro e dores no peito.

Durante rastreamento, a Polícia Militar (PM) localizou o condutor em frente a uma casa no bairro Santo Antônio. Ele permitiu que os policiais realizassem buscas no local e a motocicleta foi apreendida. Segundo relato do próprio motociclista, ele teria deitado a moto para um lado e, ao tentar retorná-la, perdeu o controle, atingindo a idosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem sofreu ferimentos leves e foi atendido em uma UPA antes de ser conduzido à delegacia. De acordo com a PM, ele foi preso por omissão de socorro, direção perigosa e por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).