IMPRUDÊNCIA

Motorista posta vídeo dirigindo sem as mãos e é demitido por justa causa

Imagens mostram homem conduzindo caminhão em zigue-zague e sem as mãos no volante. Ex-empregado apagou o vídeo, mas afastamento foi mantido pelo TRT-MG

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/09/2025 12:16

imagem do martelo do juiz
Justiça do Trabalho manteve justa causa de caminhoneiro por imprudência na condução do veículo crédito: Creative/Commons/Divulgação

Um motorista de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho depois de ter postado um vídeo no TikTok que mostrava um caminhão da empresa fazendo manobras indevidas e enquanto ele dirigia sem as mãos.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), o funcionário alegou que foi dispensado por justa causa após ter postado nas redes sociais o vídeo com um veículo da empregadora fazendo zigue-zague na rodovia.

O caminhoneiro insistiu no recurso com o pedido de reversão da justa causa aplicada, reafirmando que não é o autor das manobras imprudentes no trânsito que acarretaram a aplicação da penalidade máxima. Ele explicou que somente postou o vídeo e não era o motorista que conduzia o veículo.

As empresas reclamadas, do ramo de distribuição de combustível e cargas, afirmaram que o motorista realizou as manobras indevidas, em via pública, e ainda postou os vídeos nas redes sociais. Áudios juntados ao processo apontaram uma conversa entre um representante das empresas e o autor, indicando que foi ele quem realizou as manobras.

Segundo a desembargadora Rosemary de Oliveira Pires Afonso, relatora do caso, a empregadora agiu de forma correta. De acordo com ela, há fortes indícios de que o trabalhador estava na direção do veículo, compreendido pelos áudios anexados no processo, que não tiveram o conteúdo impugnado pelo motorista.

“Na conversa, o autor manifesta aceitação sobre os questionamentos que lhe são feitos sobre a conduta perigosa adotada na direção do volante, que o teria colocado em situação de risco, além de macular a imagem da empresa com as postagens. O caminhoneiro apenas disse que não imaginava que a postagem teria maior proporção e que ia apagar, não se opondo à afirmação de que era ele quem estava na direção do veículo”, disse Rosemary.

Para a magistrada, a postagem do vídeo na rede social do autor, divulgando conduta irresponsável, por si só, é caracterizadora de falta grave. “Isso macula a imagem das empresas, que atuam no ramo de transporte, são proprietárias do caminhão e empregadoras dele”, completou.

De acordo com a relatora, a prova produzida nos autos confirma que a dispensa por justa causa foi motivada pela conduta inadequada do autor, seja pelas manobras imprudentes realizadas, em total desrespeito às regras de trânsito e colocando em risco a própria vida e a de terceiros, ou por ter divulgado imagens de transgressão das leis de trânsito, contrariando os propósitos da empresa e descumprindo obrigações contratuais.

